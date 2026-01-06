교통사고 수습 중 순직한 故 이승철 경정…“국민만 바라본 경찰”
교통사고를 수습하다 졸음운전 차량에 치여 순직한 故 이승철 경정의 영결식이 전북경찰청장 장으로 엄수됐다.
6일 전북경찰청은 온고을홀에서 고 이승철 경정의 영결식을 열고 고인의 마지막 길을 배웅했다. 영결식에는 유족을 비롯해 김철문 전북경찰청장, 김관영 전북지사, 문승우 전북도의회 의장, 이연주 전북자치경찰위원장, 이오숙 전북소방본부장 등 주요 기관장과 동료 경찰관 등 330여명이 참석했다.
장송곡이 울려 퍼지는 가운데 태극기에 싸인 고인의 운구가 식장으로 들어서자 유족과 동료들은 끝내 눈물을 감추지 못했다. 함께 근무했던 선후배 동료들은 정복 차림으로 고개를 숙인 채 고인의 마지막 모습을 지켜봤다.
약력보고를 맡은 황성근 고속도로순찰대 제12지구대장은 “고인은 직장에서는 신뢰받는 듬직한 경찰관이었고, 가정에서는 헌신적인 가장이었다”며 “말보다 행동으로 국민의 안전을 지켜온 고인의 숭고한 정신을 끝까지 기억하겠다”고 말했다.
김철문 전북경찰청장은 추도사에서 “차가운 아스팔트 위에서도, 거센 차량의 흐름 속에서도 고인의 눈과 마음은 오직 국민을 향해 있었다”며 “한 치의 망설임 없이 국민을 살폈던 고인은 대한민국 경찰의 자랑이자 영원한 귀감”이라고 애도했다.
영결식을 마친 뒤 고인의 유해는 영구차에 실려 화장장으로 향했다. 근조 리본을 단 동료 경찰관들은 운구차 양옆에 도열해 거수경례로 고인의 마지막 길을 배웅했다. 이후 고인의 유해는 국립임실호국원에 안장될 예정이다.
고 이승철 경정은 지난 4일 오전 1시23분쯤 서해안고속도로 상행선 고창 분기점 인근에서 발생한 교통사고를 수습하던 중 졸음운전 차량에 치여 순직했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
