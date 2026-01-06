반기문 전 UN 사무총장, 故 안성기에 “전 세계 아동에 희망 준 분”

장지는 양평 별그리다이다.

반기문 전 유엔 사무총장이 6일 서울 서초구 서울성모병원에 마련된 배우 안성기의 빈소를 찾아 위로의 뜻을 전했다.반 전 총장은 이날 조문을 마친 뒤 고인에 대해 "제가 유엔 사무총장으로 활동할 때 유니세프 친선대사로서 많은 활동을 하시고 세계의 어린이와 청소년들에게 많은 희망을 주셨다"고 말했다.이어 "2012년에 제가 방한해서 유니세프를 방문했을 때, 또 퇴임 이후에도 여러 차례 뵈면서 유니세프 활동을 확대하고 세계의 어려운 아동들에게 희망을 주는 역할을 많이 하셨다"며 "연예인으로서뿐만 아니라 인도주의적인 면에서 전 세계 아동들에게 많은 희망을 주신 분"이라고 했다.또 "전직 유엔 사무총장으로서 참 감사하게 생각하고, 고인이 천당으로 가셨지만 아마 거기서도 우리를 굽어 살펴주시리라 생각한다"며 고인의 명복을 빌었다.반 전 총장은 고인이 생전 "'세계 어떤 나라든 아동들과 관련해 무슨 일이 있으면 나에게 연락해 달라'고 할 정도로 아동 인권 활동에 적극적이었다"고 회고했다.앞서 유니세프 한국위원회는 전날 고인에 대해 "위원회가 시작되기 전인 1980년대부터 오늘에 이르기까지 40년이 넘는 세월 동안 한결같은 애정으로 어린이 곁을 지켜줬다"고 밝히며 그의 헌신을 기린 바 있다.2019년 혈액암 진단을 받고 투병해온 안성기는 지난 5일 오전 별세했다. 장례는 5일간 영화인장으로 치러진다. 발인은 오는 9일 오전 6시,김승연 기자 kite@kmib.co.kr