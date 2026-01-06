반기문 전 UN 사무총장, 故 안성기에 “전 세계 아동에 희망 준 분”
반기문 전 유엔 사무총장이 6일 서울 서초구 서울성모병원에 마련된 배우 안성기의 빈소를 찾아 위로의 뜻을 전했다.
반 전 총장은 이날 조문을 마친 뒤 고인에 대해 “제가 유엔 사무총장으로 활동할 때 유니세프 친선대사로서 많은 활동을 하시고 세계의 어린이와 청소년들에게 많은 희망을 주셨다”고 말했다.
이어 “2012년에 제가 방한해서 유니세프를 방문했을 때, 또 퇴임 이후에도 여러 차례 뵈면서 유니세프 활동을 확대하고 세계의 어려운 아동들에게 희망을 주는 역할을 많이 하셨다”며 “연예인으로서뿐만 아니라 인도주의적인 면에서 전 세계 아동들에게 많은 희망을 주신 분”이라고 했다.
또 “전직 유엔 사무총장으로서 참 감사하게 생각하고, 고인이 천당으로 가셨지만 아마 거기서도 우리를 굽어 살펴주시리라 생각한다”며 고인의 명복을 빌었다.
반 전 총장은 고인이 생전 “‘세계 어떤 나라든 아동들과 관련해 무슨 일이 있으면 나에게 연락해 달라’고 할 정도로 아동 인권 활동에 적극적이었다”고 회고했다.
앞서 유니세프 한국위원회는 전날 고인에 대해 “위원회가 시작되기 전인 1980년대부터 오늘에 이르기까지 40년이 넘는 세월 동안 한결같은 애정으로 어린이 곁을 지켜줬다”고 밝히며 그의 헌신을 기린 바 있다.
2019년 혈액암 진단을 받고 투병해온 안성기는 지난 5일 오전 별세했다. 장례는 5일간 영화인장으로 치러진다. 발인은 오는 9일 오전 6시, 장지는 양평 별그리다이다.
