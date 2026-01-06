부천세종병원, 에티오피아 심장병 환아 5명 의료나눔

부천세종병원에서 선천성 심장병을 치료받은 에티오피아 환아들. 부천세종병원 제공

A양은 태어나면서부터 좌심방·우심방 사이의 중간 벽(중격)에 구멍(결손)이 있는 심방중격결손(ASD)을 보였다. 기저질환으로 다운증후군도 동반됐다.