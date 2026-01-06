강원 겨울 축제장 수질‧안전 이상 무
강원도 주요 겨울 축제 장소로 사용되는 하천 수질이 청정한 것으로 나타났다.
강원도보건환경연구원이 최근 송어, 산천어 얼음낚시 등 프로그램이 진행되는 주요 겨울 축제장을 대상으로 수질위생 조사를 한 결과 모두 안전한 것으로 분석됐다. 조사 대상은 화천 산천어축제장, 홍천 홍천강 꽁꽁축제장, 평창 송어축제장 등 3곳이다.
보건환경연구원은 축제장으로 유입되는 하천수를 수집해 수질 조사를 했다. 조사 결과 장출혈성 대장균, 장병원성 대장균, 독소형 대장균, 장관흡착성 대장균 등 설사, 장내질환 등을 유발하는 병원성 대장균 5종이 모든 지역에서 ‘불검출’ 됐다.
물벼룩을 이용한 생태 독성 검사에서도 무독성으로 나오는 등 하천 수질 위생과 생태환경에 해로운 영향이 없는 것으로 조사됐다.
이와 함께 도는 안전한 축제 만들기에 총력을 기울인다. 모든 축제장에 추위에 대비한 한파 쉼터를 설치한다. 안전사고가 발생하지 않도록 행정안전부, 경찰, 소방 등과 함께 합동점검에 나선다. 점검 내용은 응급의료 협력 체계, 교통관리, 사고 예방대책, 자연재해대책 등이다.
도내 겨울축제는 9일 홍천강 꽁꽁축제와 평창송어축제로 막을 올린다. 홍천강꽁꽁축제는 25일, 평창송어축제는 다음 달 1일까지 이어진다. 이어 화천산천어축제가 10일부터 2월 1일까지 열린다.
철원 한탄강 얼음트레킹축제가 17~25일, 태백산 눈축제 31일~2월 8일, 대관령 눈꽃축제가 2월 13일~22일 개최된다.
도 관계자는 6일 “도민과 관광객 모두가 안심하고 겨울 축제를 즐길 수 있도록 사고 예방과 현장 대응, 안전한 수질 확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.
