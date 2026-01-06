굴포천역 남측 도심 공공주택 복합사업 우선협상대상자 선정

굴포천역 남측 도심 공공주택 복합사업 조감도. iH 제공

인천도시공사

)는 굴포천역 남측 도심 공공주택 복합사업의 복합사업참여자 공모에서 HDC현대산업개발 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정했다고 6일 밝혔다.

최근 주민협의체 전체회의 투표에서 HDC현대산업개발 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하는 안건이 가결돼 사업협약 체결 등 후속 절차에 착수할 예정이다.

굴포천역 남측 도심 공공주택 복합사업은 노후화된

공공 주도로 정비해 양질의 공공주택을 공급하고 원주민 재정착을 지원하는 동시에 원도심의 균형발전을 도모하기 위한 사업이다.

서울지하철7호선 굴포천역과 연계해 역세권 입지를 살린 고층 주거동과 대규모 녹지공간을 중심으로

우선협상대상자로 선정된 HDC현대산업개발 컨소시엄은 최고 49층 규모의 스카이 랜드마크 디자인과 대규모 녹지공원을 중심으로 한 도심 숲 개념의 단지를 설계, 보행 중심의 열린 공간과 커뮤니티 시설을 배치해 입주민은 물론 인근 지역 주민도 함께 이용할 수 있는 주거 환경을 조성할 계획이다.

iH는 올해 상반기 복합사업계획 승인 신청, 내년 상반기 복합사업계획 승인, 2029년 상반기 건설공사 착공, 2033년 하반기 입주를 목표로 하고 있다.

iH 관계자는 “굴포천역 남측 도심 공공주택 복합사업은 공공주택 공급 확대와 함께 원도심 주거환경을 개선하고 지역에 새로운 활력을 불어넣는 사업”이라며 “주민과 지속적으로 소통하며 공공성과 완성도를 모두 갖춘 사업이 될 수 있도록 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.