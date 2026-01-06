SNT홀딩스, 스맥 자사주 처분 비판 “우호세력 헐값 매각”
“경영권 방어 목적… 주주가치 훼손” 주장
반기보고서 ‘처분 계획 없음’ 공시 근거 제시
“목적·가격·절차서 본질적 차이” 강조
SNT홀딩스는 최근 스맥의 자기주식 처분과 관련해 제기된 일부 보도와 주장에 대해 “사실관계를 바로잡을 필요가 있다”며 공식 입장을 밝혔다.
SNT홀딩스는 6일 입장문을 통해 자사주 활용의 목적과 가격, 절차 전반에서 양 사는 본질적인 차이가 있다고 설명했다.
SNT홀딩스는 스맥 이사회가 경영권 보존을 목적으로 우호세력에게 자사주를 무상 또는 헐값으로 처분해 회사와 전체 주주에게 손실을 입혔다고 주장했다. 회사 측은 “자기주식 보유 보고서에 명시된 ‘주주가치 제고 목적’과 ‘처분 시 사전 계획 공시’ 약속을 저버린 결정”이라며 지배주주가 자금 투입 없이 3.9%의 우호 지분을 확보한 점을 문제로 제기했다.
특히 SNT홀딩스는 스맥이 지난해 8월 14일 자 반기보고서에서 ‘보고서 작성일 기준 현재 보유 중인 자기주식에 대한 처분 계획을 검토하고 있지 않다’고 공시한 점을 근거로 들었다. 해당 보고서에는 향후 처분 필요성이 발생할 경우 관련 법규와 내부 절차를 거쳐 계획을 수립하고 공시하겠다는 내용도 함께 기재돼 있다. SNT홀딩스는 “이 같은 공시 이후 별도의 사전 계획 공시 없이 자사주 처분이 이뤄졌다”며 절차적 문제를 제기했다.
반면 SNT홀딩스는 지주회사 체제 강화와 미래 신기술 투자 재원 확보라는 명확한 목적 아래, 기준 주가 대비 할증된 가격으로 자기주식과 자회사 주식을 대상으로 제3자인 전문 기관투자자에게 교환사채를 발행했다고 밝혔다. 이에 따라 별도 기준 주당 순자산가치가 7400원 증가할 것으로 예상되며, 이는 전일 종가 대비 13.9%에 해당한다는 설명이다.
아울러 SNT홀딩스는 일부 언론이 제기한 ‘인수 이후 단기 효율화·구조조정 중심 경영’이라는 평가에 대해서도 “사실과 다르다”고 반박했다. SNT그룹은 기술력을 보유했음에도 경영난으로 저평가된 기업을 인수한 뒤 현장 중심 경영과 기술 경쟁력 강화를 통해 기업을 정상화해 왔다고 밝혔다.
SNT 측은 그 대표적 사례로 SNT다이내믹스(옛 통일중공업)와 SNT모티브(옛 대우정밀)를 들었다. SNT다이내믹스는 법정관리 상태에서 인수된 이후 현장 중심의 경영 개선과 핵심 기술 경쟁력 회복을 통해 인수 1년 만에 흑자 전환에 성공했고, SNT모티브는 글로벌 고객 기반 확대와 미래 모빌리티 부품으로의 사업 전환을 통해 민수와 방산을 아우르는 핵심 계열사로 성장했다는 설명이다.
SNT홀딩스는 “이는 단기적인 구조조정이나 기술 축소의 결과가 아니라, 현장과 기술을 중심으로 한 구조적 체질 개선과 장기 성장 전략의 축적 결과”라며 “앞으로도 기술과 제조 경쟁력을 기반으로 한 지속 가능한 성장을 추구할 것”이라고 밝혔다. 이어 “스맥의 기업가치와 기술 경쟁력을 존중하며, 주주 전체의 이익과 회사의 장기적 발전에 부합하는 방향으로 책임 있는 주주권 행사를 이어가겠다”고 덧붙였다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사