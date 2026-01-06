인천항 크루즈 시즌 첫 항차 개시…총 64항차 예정

중국 관광객들이 인천항 크루즈터미널로 들어오고 있다. IPA 제공

드림호는 지난해 9월 인천항 첫 입항 이후 승객들의 높은 만족도를 바탕으로 안정적으로 노선을 운영해 왔다. 올해에는 운항 규모를 더욱 확대해 2월까지 총 11항차가 인천항에 입항할 예정이다.

인천항은 지난해 32항차의 크루즈를 운영하며 여객 수 7만9455명을 기록했다. 이는 코로나19로 중단됐던 국제 크루즈 여객 운송이 재개된 2023년 이후 최대 실적이다.

또한 인천항에서 모항을 운영하는 선사가 3곳에서 8곳으로 증가할 예정이다. 이는 글로벌 크루즈 선사들이 인천항을 아시아 지역의 주요 거점 항만으로 주목하고 있음을 보여준다.

공사는 크루즈 수요 증가에 대응해 크루즈터미널 시설 개선을 추진하는 한편 환영·환송 행사 운영, 여객 교통편 개선 등 이용객 중심의 운영 환경을 조성해 여객 만족도를 높이고 재기항으로 이어질 수 있도록 적극 지원할 계획이다.

이경규 공사 사장은 “2025년 성공적인 크루즈 운영에 이어 2026년에는 더욱 풍성한 한 해가 될 것으로 기대된다”며 “세관·출입국·검역(CIQ) 기관을 포함한 크루즈 유관 기관들과의 적극적인 협조를 통해 올해도 안전하고 성공적인 크루즈 운영을 이어가겠다”고 말했다.