대구 소방 “난방기기 위 라텍스 매트 사용 주의”
대구소방안전본부는 6일 최근 겨울철 난방기기 사용 증가와 함께 전기장판 관련 화재 위험이 높아지고 있다며 시민들에게 각별한 주의를 당부했다.
2023년부터 2025년 최근 3년간 난방 제품으로 인한 대구 화재 발생 건수는 103건으로 16건은 전기장판 과열로 인한 화재였다. 특히 최근 대구 지역에서는 전기장판 위에 라텍스 매트리스 등 열 배출이 어려운 침구류를 함께 사용하던 중 과열로 인해 화재가 발생한 사례가 2건 연속 발생해 주의가 요구된다.
전기장판 화재의 주요 원인으로 제품 결함, 온도조절장치 고장, 전선 손상, 장시간 연속 사용, 라텍스 매트리스·두꺼운 이불 등 열 차단 소재와의 병용 사용 등이 꼽히고 있다. 이와 같은 환경에서는 열이 외부로 방출되지 못해 화재 위험이 급격히 증가할 수 있다.
이에 대구소방안전본부는 KC 인증을 받은 난방용품 제품 사용, 전기장판 위에 라텍스 매트리스·두꺼운 침구류 등 열 차단 소재 사용 금지, 장시간 연속 사용 자제, 사용 후 전원 차단과 플러그 분리, 전선·열선 꺾임과 손상 여부 수시 확인, 전기히터 주변 가연물 제거와 충분한 공간 확보, 동파 방지 전기 열선 옷가지나 스티로폼 등의 보온재 병용 사용 금지, 동파 방지 전기 열선 내용 연수 확인과 정기적 교체, 온풍기와 전기히터 등 난방용품 문어발식 멀티탭 사용 금지 등을 당부했다.
엄준욱 대구소방안전본부장은 “전기장판은 일상적으로 사용하는 난방용품이지만 사용 방법에 따라 큰 화재로 이어질 수 있다”고 경고했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
