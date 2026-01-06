울산시, 아시아태평양 AI 거점도시 도약 본격화
울산시가 올해 시정 핵심 계획으로 인공지능(AI)을 도시 전반에 도입해 일자리가 넘쳐 나는 도시로 만들겠다는 구상을 밝혔다.
시는 6일 시청 본관 2층 대회의실에서 2026년 연두 업무보고회를 열고 새해 시정 운영 방향을 발표했다.
울산시는 이날 회의에서 올해 주요 5대 시정 운영 방향으로 △미래를 앞당기는 AI 선도도시 △기업·일자리 중심도시 △자연과 문화가 살아 있는 국제문화도시 △모두가 꿈꾸는 지속 가능한 도시 △모두가 행복하고 안전한 포용도시 등을 제시했다.
실천 방안으로는 AI 혁신기업 유치를 통한 일자리 창출, 지역 산업과 행정의 AI 전환 핵심기반 구축, 울산형 소버린 AI집적단지 조성 등을 내놓았다.
시는 우선 SK그룹과 아마존웹서비스(AWS)가 투자하는 AI 데이터센터 유치를 계기로 아시아태평양 AI 거점도시 도약을 본격화하기로 했다.
AI 혁신기업 유치로 일자리를 늘리고, 지역 산업과 행정의 AI 전환을 위한 기반 구축에도 속도를 낸다는 방침이다.
연구개발(R&D)과 인력양성, 기업지원, 국제표준 등을 아우르는 울산형 소버린 AI 집적단지 조성도 추진한다.
기업·일자리 분야에서는 민간 투자와 기업 본사 유치를 추진하고, 맞춤형 취업 지원을 강화하기로 했다.
농어업·축산 분야에서는 농어민수당 지급 등 소득 보장과 함께 스마트 축산 시스템 도입, 한우 브랜드 육성 등을 추진한다.
국제문화도시 분야에서는 체험형 관광 콘텐츠와 AI 기반 맞춤형 관광 서비스 확대, 관광 인프라 구축과 랜드마크 조성 등을 추진한다.
지속가능한 도시 분야에서는 전략적 도시계획 수립, 개발제한구역(GB) 해제를 통한 신산업 거점 조성, 공공주택지구 건설, 도심융합특구 조성 등으로 도시 성장 기반을 마련한다.
포용도시 분야에서는 명예사회복지공무원과 통합돌봄을 통해 복지 사각지대 해소에 나서고, 생애주기별 복지정책을 강화한다.
김두겸 울산시장은 “AI 기술을 산업과 문화, 시민 생활 전반에 접목해 AI 수도 울산을 만들겠다”며 “시민과 기업을 위해 모든 시정 역량을 모아 흔들림 없이 나아가겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
