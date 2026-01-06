김포시 전역 신호 자동제어…긴급차량 골든타임 확보 나선다
광역 긴급차량 우선신호시스템 도입
경기 김포시가 화재·구급 등 긴급상황 발생 시 골든타임 확보를 위해 2026년부터 광역 긴급차량 우선신호시스템을 본격 운영한다.
김포시는 긴급차량의 신속한 현장 도착을 지원하기 위해 ‘광역 긴급차량 우선신호시스템’을 도입하고, 2026년 1월 1일부터 정식 운영에 들어간다고 6일 밝혔다.
이 시스템은 긴급차량 출동 시 이동 경로상의 교차로 신호를 자동으로 제어해 불필요한 정체를 줄이고, 보다 안전하고 빠른 이동을 가능하게 하는 첨단 교통안전 시스템이다.
이번 사업을 통해 김포시 관내 교통신호제어기 832곳에 시스템이 적용되며, 김포시는 물론 고양시·파주시·부천시 등 인접 도시와 연계한 광역 긴급차량 우선신호 운영이 가능해진다. 이에 따라 화재 진압과 심정지 환자 이송 등 생명과 직결된 상황에서 실질적인 대응 시간 단축 효과가 기대되고 있다.
시스템은 긴급차량에 탑재된 단말기와 교통신호제어기를 연동해 출동 차량의 이동 경로를 사전에 인식하는 방식으로 운영된다. 긴급차량이 교차로에 접근하면 해당 방향 신호는 녹색으로 전환되거나 연장되고, 다른 방향의 차량은 일시 정지해 긴급차량이 정차 없이 통과할 수 있도록 한다.
김포시는 2025년 12월 31일까지 시범운영을 진행하며, 긴급차량 운행 패턴과 교차로별 교통 특성을 반영해 시스템을 지속적으로 보완해 왔다. 또한 관계 기관과의 협업을 통해 시스템 안정성과 운영 완성도를 높였으며, 이를 토대로 전면 시행에 나설 방침이다.
다만 시스템 작동 시 긴급차량의 안전한 통행을 위해 일부 교차로에서는 약 5~10분간 신호 변경이 제한될 수 있어 일반 차량과 보행자의 일시적인 불편이 발생할 수 있다.
김포시는 이는 시민의 생명과 안전을 지키기 위한 불가피한 조치라며, 긴급차량 접근 시 교차로 진입 자제와 사이렌·경광등 확인 시 적극적인 양보를 당부했다.
김포시는 이번 시스템 도입을 계기로 첨단 교통기술을 활용한 스마트 교통도시 구현을 가속화하고, 교통사고 예방과 교통약자 보호, 원활한 교통 흐름 개선을 위한 교통안전 정책을 지속적으로 추진할 계획이다.
시 관계자는 “긴급차량 우선신호시스템은 시민 모두의 생명을 지키는 중요한 안전망”이라며 “시범운영 과정에서 나타난 불편을 최소화하고, 시민과 함께 안전한 교통환경을 만들어가겠다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
