온라인에 ‘국민연금공단 폭파’ 게시글…경찰특공대 투입 수색
전북 전주의 국민연금공단을 폭파하겠다는 내용의 온라인 게시글이 올라와 경찰이 수사에 나섰다.
6일 전북경찰청에 따르면 이날 오전 국가정보원으로부터 “온라인 커뮤니티에 국민연금공단을 폭파하겠다는 글이 게시됐다”는 통보를 받고 대응에 착수했다.
문제가 된 게시물은 ‘국민연금 폭파’라는 제목으로 게시됐으며 “연금 해체하고 안 돌려줘도 되니 그만했으면 한다”는 취지의 내용이 담긴 것으로 파악됐다.
경찰은 만일의 사태에 대비해 경찰특공대와 형사들을 전주에 있는 국민연금공단 건물에 투입해 현장 수색을 진행했다. 현재까지 폭발물 등 위험물은 발견되지 않은 것으로 확인됐다.
경찰 관계자는 “게시글 내용에 구체성이 없어 현재는 저위험 단계로 분류해 대응하고 있다”며 “현장 안전을 확보하는 동시에 게시물 작성자를 추적하고 있다”고 말했다.
