광주·전남 행정통합 밑그림 나왔다…‘속도’에 방점

특별법 1월 발의·2월 통과 목표

주민투표 대신 의회 의결로 가닥

이례적 속도 우려…“공감대 우선”

지난 2일 오전 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에서 강기정 광주시장·김영록 전남지사가 광주·전남 행정통합 선언문을 발표한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 연합뉴스

‘속도’에 방점을 둔 광주·전남 행정통합 밑그림이 제시됐다.



6일 광주시와 전남도 등에 따르면 광주·전남 행정통합은 이달 중 특별법 발의, 2월 특별법 통과, 6월 통합단체장 선출, 7월 1일 통합지자체 출범 등 순으로 진행될 전망이다. 6·3 지방선거에서 통합단체장을 선출할 수 있도록 법적·행정적 준비 과제를 빠르게 완결하는 것이 목표다.



특별법 초안에는 ▲광주전남특별시 설치 및 지원 ▲중앙행정권한 이양 ▲광역생활권 조성 ▲자치권 강화 ▲에너지·AI·문화 기반 조성 등 광주·전남의 특성이 반영될 계획이다.



특히 신속한 추진을 위해 대전·충남 사례처럼 주민투표 대신 광역의회 의결을 통해 통합 절차를 추진하는 방안이 유력하게 검토되고 있다. 준비에만 수개월이 소요되는 주민투표 대신 시·도의회 의결로 속도와 절차적 정당성을 모두 확보하겠다는 복안이다.



이처럼 광주시와 전남도가 행정통합을 속전속결로 밀어붙이는 데에는 이미 시·도민들의 통합 공감대가 상당하다는 판단에서다. 광주시 관계자는 “지역민들은 과거 수차례 통합 추진 경험을 통해 행정통합 필요성과 중요성을 어느정도 인식하고 있고, 관련 연구와 논의도 이미 성숙한 단계”라며 “7월 통합까지 큰 어려움은 없어 보인다”고 말했다.



실제로 뉴시스 광주전남본부와 무등일보, 광주MBC가 코리아리서치인터내셔널에 의뢰해 지난해 12월27~29일 광주·전남 거주 18세 이상 남녀 1600명을 대상으로 실시한 여론조사 결과 광주·전남 행정통합에 대해 광주시민 67%, 전남도민 70%가 ‘필요하다’고 답했다. 가장 최근 광주·전남 통합 논의가 이뤄진 5년 전과 비교하면 통합 찬성 여론은 광주가 17.5%p(49.5→67%), 전남은 17.2%p(52.8→70%) 각각 상승했다.



하지만 비교적 높은 찬성 여론에도 불구하고 이례적인 추진 속도와 주민 의견수렴 부족에 대한 우려도 상당해 당분간 진통은 불가피할 전망이다.



이날 광주시 행정통합 간담회에서 신수정 광주시의회 의장은 “행정통합은 속도감 있게 추진돼야 하고, 광주·전남이 함께 가야할 방향이다”면서도 “추진 과정에 시민들이 행정통합이 무엇인지 잘 이해할 수 있도록 시민 공감대 형성도 놓치지 말아달라”고 말했다.



강기정 광주시장은 “시·도민들은 행정통합을 하면 당장에 자신의 삶이 어떻게 달라지는지 궁금해하시는 만큼 충분히 설명하고 공감대를 이룰 필요가 있다”며 “광주시와 전남도가 공동으로 운영하게 될 행정통합 추진협의체에서 구체적인 내용이 협의되는 대로 조속히 추진하겠다”고 밝혔다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



