‘닥터 코퍼’ 구리 가격 t당 1만3000달러 돌파
실물 경제의 선행 지표로 통하며 이른바 ‘닥터 코퍼’(Dr. Copper·구리 박사)라 불리는 국제 구리 가격이 사상 처음으로 t당 1만3000달러를 돌파했다.
통상 구리 가격 상승은 경기 회복의 신호로 읽히지만, 이번 랠리는 미국의 관세 정책 불확실성에 대비한 ‘사재기’가 주도한 것으로 분석된다.
6일 블룸버그 통신에 따르면 한국시간 이날 오전 10시20분 기준 런던금속거래소(LME)에서 구리 현물 가격은 전장 대비 4.2% 급등한 t당 1만3033달러를 기록했다. 이는 사상 처음으로 1만2000달러선에 올라선 지 불과 6거래일 만에 1만3000달러 고지까지 점령한 것이다.
구리 가격은 지난해 11월 중순 이후에만 20% 급등하며 가파른 상승 곡선을 그렸다. 지난해 연간 상승률은 44%에 달해 2009년 이후 가장 높은 상승 폭을 기록했다.
시장은 이번 가격 급등의 배경으로 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책을 지목하고 있다. 블룸버그는 미국의 관세 정책 재검토 움직임이 미국 내 공급 부족 우려를 키웠고, 이에 따른 사재기 현상이 가격 프리미엄을 형성했다고 분석했다.
트럼프 대통령은 지난해 상반기 구리 수입 관세 부과를 시사해 재고 비축 경쟁을 촉발했으나, 7월 말 정제 구리를 면제 대상에 포함하며 한차례 시장을 진정시킨 바 있다.
그러나 최근 관세 재검토 가능성이 다시 제기되면서 거래량이 폭발적으로 늘어났다. 실제 지난해 12월 미국의 구리 수입량은 7월 이후 최고치로 치솟았다.
전문가들은 미국의 보호무역 기조가 전 세계적인 공급망 불안 심리를 자극하고 있다고 진단했다.
BMO 캐피털 마켓의 헬렌 아모스 원자재 애널리스트는 “미국 내 재고의 역사적인 증가세가 여전히 글로벌 구리 가격을 움직이는 핵심 요인”이라고 설명했다.
공급 측면의 악재와 투기 수요도 가격 상승을 부채질했다. 마렉스의 알 문로 선임 비철금속 전략가는 “칠레 만토베르데 광산 파업이 투기적 거래 심리에 불을 지폈다”며 “현재 시장은 투기성 자금이 주도하는 장세”라고 평가했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사