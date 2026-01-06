포항시, 복지 지원 체계 강화…민생·저출생 지원 확대
경북 포항시는 올해 저출생 위기 극복과 민생 안정을 위해 주거·결혼·기초생활 등 전 분야에 걸친 복지 지원 체계를 대폭 강화한다고 6일 밝혔다.
시는 실질적 체감 복지를 목표로 다자녀 가정의 경제적 부담을 낮추고, 신혼부부와 청년의 새로운 출발을 돕는 데 초점을 맞췄다.
가장 눈에 띄는 변화는 다자녀 가정 대상 주거 지원이다. 시는 이달부터 ‘다자녀가정 이사비 지원’ 사업을 새로 시행한다. 2024년 이후 출생 자녀를 포함한 2자녀 이상 가구가 포항으로 전입하면 이사비·중개보수비·입주청소비 등을 합산해 최대 40만원까지 현금 지원한다.
3자녀 이상 가구를 대상으로 한 ‘큰집 마련 지원’도 신설했다. 부부 합산 연 소득 1억3000만원 이하의 1주택 가구에 주택 구입 대출 이자를 연 최대 480만원까지 지원하고 기본 2년, 출산 시 최대 6년까지 혜택이 연장된다.
청년 결혼 부담 완화를 위한 ‘작은 결혼식 지원’은 대상과 한도를 모두 확대했다. 지원 규모는 9쌍에서 12쌍으로 늘었고, 예식 부대비용 지원 상한도 기존 150만원에서 250만원으로 상향됐다.
기초생활보장과 아동·청소년 지원도 강화된다. 생계급여는 1인 가구 최대 82만1000원, 4인 가구 최대 207만8000원으로 인상된다. 34세 이하 청년 근로자의 소득공제 범위가 넓어지고, 의료급여 부양비 제도는 폐지된다.
다자녀 가구의 자동차 기준 완화로 더 넓은 계층이 혜택을 받을 수 있게 된다. 결식 우려 아동 급식 단가는 1식 1만원으로 인상하고, 여성 청소년 생리용품 지원금(연 16만8000원)은 신청 시기와 무관하게 연 1회 일괄 지급 방식으로 개선된다.
노인·장애인 일자리도 늘린다. 노인 일자리는 2만 개, 맞춤형 직무훈련을 통해 장애인 일자리를 650자리까지 확대한다. 기초연금 선정 기준액은 단독 가구 247만원, 부부 가구 395만원으로 상향되고 최대 지급액은 34만9000원으로 인상됐다.
오는 3월 ‘의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률’ 전국 시행에 맞춰 지역사회 통합 돌봄을 추진한다. 병원이나 시설이 아닌 거주지에서 건강하게 생활할 수 있도록 방문 의료 지원센터를 개설하는 등 촘촘한 돌봄 인프라를 구축할 방침이다.
포항시 관계자는 “올해부터 달라지는 복지 제도들이 시민들의 삶에 실질적인 힘이 되기를 기대한다”며, “앞으로도 현장의 목소리를 반영해 시민이 체감할 수 있는 맞춤형 복지 정책을 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 말했다.
