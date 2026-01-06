보이스캐디, ‘탈골스윙’ 나병관과 함께 ‘스윙스틱 SS10’ 출시

보이스캐디가 새롭게 선보인 스윙보조기구 '스윙스틱 SS10'. (주)브이씨

보이스캐디는 스윙스틱 SS10 출시를 기념해 1월 5일부터 19일까지 사전 예약 이벤트를 진행한다. 사전 예약 고객에게는 2만원 즉시 할인 혜택이 제공되며, 단품 구매 시 골프장갑 증정 등 다양한 구매 혜택을 제공한다.