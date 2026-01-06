시사 전체기사

본인 차에 불지르고 화상으로 병원행…60대 검거

입력:2026-01-06 11:42
공유하기
글자 크기 조정
화재로 전소된 차량. 김포소방서 제공

경기 김포의 한 야산 인근에서 자신의 차량에 불을 지른 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 이 불로 차량이 전소되고 인근 임야가 타는 피해가 발생했다.

경기 김포경찰서는 6일 일반자동차방화 혐의로 A씨(60대)를 입건해 조사 중이라고 밝혔다.​

A씨는 이날 0시46분쯤 김포시 월곶면 성동리의 한 야산 인근에서 본인 소유의 스포츠유틸리티차량(SUV)에 고의로 불을 지른 혐의를 받고 있다.​

이 화재로 A씨의 차량이 모두 탔으며, 불길이 인근으로 번지면서 주변 임야 약 660㎡(200평)이 소실됐다. A씨는 양쪽 손등에 2도 화상을 입고 119구급대에 의해 병원으로 이송됐으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.​

신고를 접수한 소방당국은 경찰의 공동대응 요청에 따라 인력 28명과 펌프차 등 장비 9대를 투입해 진화 작업에 나섰으며, 화재 발생 약 1시간 만인 오전 1시45분쯤 불을 완전히 껐다.​

경찰 관계자는 “A씨가 병원 치료를 마치는 대로 소환해 구체적인 범행 동기와 사건 경위를 조사할 예정”이라고 밝혔다.​

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
1055
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
고압 워터건에 찢어진 얼굴…안산 물축제 관계자 4명 송치
이재용, 베이징 쇼핑몰서 라부부 쇼핑하는 모습 포착
한달음에 달려온 조용필, 60년 지기 안성기에 “또 만나자”
백악관 “까불면 다친다”…트럼프 사진 배경에는 김해공항
‘마두로 체포룩’ 37만원 나이키…온라인 품절 사태
용산 철로에 만취 20대女 차량 빠져…승객 31명 대피
美 법정 나온 마두로 “나는 대통령이며 죄가 없다…전쟁 포로”
‘조희대 회동설’ 유튜브 조회 최소 1000만…범인은 ‘국회’
국민일보 신문구독