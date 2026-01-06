본인 차에 불지르고 화상으로 병원행…60대 검거
경기 김포의 한 야산 인근에서 자신의 차량에 불을 지른 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 이 불로 차량이 전소되고 인근 임야가 타는 피해가 발생했다.
경기 김포경찰서는 6일 일반자동차방화 혐의로 A씨(60대)를 입건해 조사 중이라고 밝혔다.
A씨는 이날 0시46분쯤 김포시 월곶면 성동리의 한 야산 인근에서 본인 소유의 스포츠유틸리티차량(SUV)에 고의로 불을 지른 혐의를 받고 있다.
이 화재로 A씨의 차량이 모두 탔으며, 불길이 인근으로 번지면서 주변 임야 약 660㎡(200평)이 소실됐다. A씨는 양쪽 손등에 2도 화상을 입고 119구급대에 의해 병원으로 이송됐으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
신고를 접수한 소방당국은 경찰의 공동대응 요청에 따라 인력 28명과 펌프차 등 장비 9대를 투입해 진화 작업에 나섰으며, 화재 발생 약 1시간 만인 오전 1시45분쯤 불을 완전히 껐다.
경찰 관계자는 “A씨가 병원 치료를 마치는 대로 소환해 구체적인 범행 동기와 사건 경위를 조사할 예정”이라고 밝혔다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
