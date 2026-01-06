‘작년 MVP’유현조, 김효주·최혜진과 한식구 됐다…“한국을 대표하는 선수 되겠다”
롯데골프단과 메인 스폰서 계약
작년 KLPGA투어 대상 수상자인 유현조(20)가 롯데그룹과 메인 후원 계약을 체결했다.
2024년 신인왕 출신인 유현조는 작년에 2년생 징크스 없이 메이저대회인 KB금융 스타 챔피언십 대회 2연패 등 빼어난 성적으로 대상과 최저타수상을 동시에 달성했다.
루키 신분으로 메이저대회에서 우승해 타이틀 방어에 성공한 것은 유현조가 처음이었다. 신인왕에 이어 그 이듬해에 대상을 수상한 것은 신지애, 김효주, 최혜진에 이어 유현조가 네 번째다.
롯데그룹은 지난 수년간 유현조가 쌓아온 기록과 함께 향후 세계적인 선수가 될 수 있는 성장 가능성을 감안해 계약을 확정하게 됐다고 했다.
유현조는 “지난 2년간 신인상과 대상, 최저타수상까지 받으며 스스로도 실감이 나지 않을 정도로 좋은 성적표를 받았다. 최선을 다한 것에 대한 보답을 받은 것 같아 만족스럽다”며 “롯데골프단 소속 김효주, 최혜진 선수처럼 좋은 경기력을 보여드리며한국을 대표하는 골프선수가 되고 싶다”는 각오를 밝혔다.
롯데골프단은 이번 유현조 영입으로 기존 후원 선수인 김효주, 최혜진, 황유민과 아마추어 성해인까지 총 5명으로 2026시즌을 맞이하게 된다.
유현조는 동계훈련을 마친 후 3월12일 태국에서 개최되는 개막전 KLPGA 리쥬란 챔피언십에 롯데골프단 소속으로 데뷔전을 치를 예정이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사