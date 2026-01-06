‘작년 MVP’유현조, 김효주·최혜진과 한식구 됐다…“한국을 대표하는 선수 되겠다”

롯데골프단과 메인 스폰서 계약

롯데골프단에 새로운 둥지를 튼 유현조(오른쪽)가 조인식을 마친 뒤 롯데지주 임성복 부사장과 포즈를 취하고 있다. 대홍기획

롯데골프단은 이번 유현조 영입으로 기존 후원 선수인 김효주, 최혜진, 황유민과 아마추어 성해인까지 총 5명으로 2026시즌을 맞이하게 된다.