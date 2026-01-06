‘창원·김해’ 도심융합특구 지정 길 열려…청년‧산업‧도시 경쟁력 기대

국토교통부 ‘도심융합특구 종합발전계획’에 인구 50만 이상 대도시가 포함되면서 경남 창원‧김해 지역에 특구를 추진할 제도적 기반이 마련됐다.

경남도는 지난달 26일 국토교통부 '제1차 도심융합특구 종합발전계획'에 인구 50만 이상 대도시가 포함됐다고 6일 밝혔다.도심융합특구는 지방 대도시 도심에 산업·주거·문화·교육 기능을 집적하는 국가 전략사업으로 그동안은 광역시만을 대상으로 추진되다가 이번에 50만 이상 대도시로 대상이 확대됐다. 경남은 창원과 김해시에 기대를 건다. 창원은 방산·원전·기계 등 국가 전략산업의 중심지고, 김해는 물류·항공·신산업 성장 잠재력 및 우수한 광역 접근성을 보유하고 있다.창원·김해가 특구에 지정되면 연구개발(R&D), 창업·확장(스케일업), 기업지원 기능이 집적돼 경남의 주력 제조업을 첨단·지식·서비스 융복합 산업으로 전환하는 혁신 거점으로 육성된다.양질의 청년 일자리와 주거·문화·교육이 결합한 복합공간이 도심에 조성되면 청년 일자리 부족과 정주여건 미흡으로 인한 수도권 유출이 구조적으로 완화되고, 청년·전문인력의 지역 정착 기반이 될 전망이다.기존 5대 광역시 도심융합특구 추진의 경제적 파급효과 기준으로 추산하면 경남의 경우 생산유발효과 약 4조 원, 부가가치유발효과 약 1조9000억 원, 고용유발효과 약 1~3만 명 창출이 예상된다.광역시를 제외한 지방 대도시를 국가균형발전 핵심 축으로 삼는 이번 계획은 수도권에 대응해 도심융합특구를 '성장거점-네트워크 균형발전 전략'의 구심점으로 육성하겠다는 국가 전략이다.경남도는 중추도시인 창원·김해에 도심융합특구를 조성해 경제 거점 위상을 회복하고, 초광역권을 연결하는 '지역 혁신 생태계의 스몰빅(Small-Big) 성장거점'으로 추진할 계획이다.신종우 경남도 도시주택국장은 "도심융합특구는 단순 개발 보다는 경남의 산업구조를 혁신하고 청년이 돌아오는 도시를 만드는 미래 성장 전략"이라며 "경남이 국가 국가균형발전의 거점이 될 수 있도록 추진하겠다"고 말했다.창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr