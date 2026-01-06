‘붉은 말의 해’ 맞아 말산업 확장…전북도, 승마·복지·관광 집적화
생활·관광·복지로 확장
새만금 말산업 복합단지 추진
전북특별자치도가 2026년 병오년(丙午年) ‘붉은 말의 해’를 앞두고 말산업을 생활·관광·복지 산업으로 확장해 나간다. 승마 인구 증가와 말 복지 체계 구축, 대규모 산업 인프라 조성을 통해 지역 기반 산업을 미래 성장동력으로 키운다는 구상이다.
6일 전북도에 따르면 말산업육성법 제정 이후 체계적인 육성 정책을 추진해 왔으며 2018년 전국에서 네 번째로 말산업특구로 지정됐다. 특구 지정 이후 2025년까지 총 150억원을 투입해 기반 시설 확충과 산업 기반 강화에 집중해 왔다.
그 결과 전북지역 말산업은 양적·질적으로 모두 성장했다. 2024년 말 기준 전북지역 승마시설은 34곳으로 특구 지정 전보다 48% 늘었고, 말 사육업체는 188곳으로 46% 증가했다. 말 사육두수는 1449두로 13% 늘었다.
특히, 정기적으로 승마를 즐기는 인구는 4424명으로 80% 급증했다. 말산업이 특정 계층 중심에서 도민 생활 체육 영역으로 확산되고 있음을 보여준다.
말산업 활성화 성과는 각종 대회 유치로도 이어졌다. 지난해 농림축산식품부 ‘승마대회 활성화 사업’ 공모에서 역대 최다인 10개 대회가 선정돼 국비 3억원을 확보했다. 전북에서는 총 25개 승마대회가 열리며 지역경제 활성화에도 기여했다.
전국 단위 평가에서도 경쟁력을 인정받았다. 농식품부 말산업특구 운영 평가에서 전북은 2024년과 2025년 2년 연속 전국 2위를 기록했다. 이를 통해 축산발전기금 인센티브 4억5000만원을 확보했으며, 해당 재원은 승마시설 확충과 말 복지 기반 조성에 재투자되고 있다.
말 복지 분야에서도 제도적 기반이 강화된다. 전북도는 농식품부가 2026년 신규로 추진하는 ‘말 보호시설 운영 및 개보수 지원’ 공모사업에 전국 최초로 선정됐다. 기전대학교 내 전북말산업복합센터에 국비를 포함해 4억6000만원을 투입해 학대·유기·유실 말에 대한 신고부터 구조, 보호, 조련, 반환까지 연계되는 보호 체계를 구축할 계획이다.
장기적으로는 새만금 지역에 약 200ha 규모의 말산업 복합단지 조성도 추진 중이다. 말 사육·조련·이용 시설을 비롯해 승마·체험·관광, 복지·휴양·교육 기능을 아우르는 산업 단지를 단계적으로 구축해 말산업 전 주기를 국가 단위 말산업 거점으로 키운다는 구상이다.
전북은 예로부터 넓은 평야와 완만한 지형을 바탕으로 말 사육에 적합한 지역으로 꼽혀 왔다. 장수군 타루비와 완주 삼례 일대, 마이산·마령면 등 말과 관련된 지명과 유산도 곳곳에 남아 있다.
전북도 관계자는 “붉은 말의 해를 계기로 말산업을 도민 생활과 관광, 복지로 확장해 지속가능한 지역 산업으로 키워가겠다”며 “사람과 말, 지역과 미래가 함께 성장하는 전북형 말산업 모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
