경주시, 산사태 발생 우려지역 304곳 실태조사
경북 경주시는 ‘2026년 산사태 발생 우려지역 실태조사 용역’을 추진한다고 6일 밝혔다. 산사태로 인한 피해를 예방하고 산림자원을 체계적으로 보호하기 위한 조치다.
시는 산림보호법과 산사태 발생 우려지역 조사 및 취약지역 지정·관리 지침 등에 근거해 총 2억1300만원을 들여 이달부터 4월까지 4개월간 조사한다.
조사 대상은 산림청이 시행한 산사태 우려지역 기초조사 결과에 따라 선정된 경주 지역 내 304곳이다.
한국치산기술협회, 산림조합중앙회, 한국산지보전협회 등 산사태 예방 관련 전문기관과 정부출연연구기관, 공공기관 등이 조사를 한다.
주요 조사 내용은 사면 안정성 검토와 토석류 시뮬레이션 분석, 평가표 작성을 통한 위험도 등급 구분으로, 이를 바탕으로 지역별 관리계획을 수립하고 산사태 정보시스템을 구축할 예정이다.
시는 실태조사 용역이 끝나면 6월 중 취약지역을 확정한다. 지정된 취약지역에 대해서는 사방사업 등 산사태 예방을 위한 장기 대책을 수립하고 단계적으로 정비할 계획이다.
주낙영 경주시장은 “이번 실태조사는 사전 예방 중심의 산림재해 대응체계를 구축하기 위한 기초 작업”이라며 “과학적 조사와 체계적인 관리를 통해 시민 안전 확보에 만전을 기하겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
