고압 워터건에 찢어진 얼굴…안산 물축제 관계자 4명 송치

고압워터건에 부상을 입은 피해자 A씨의 모습. 연합뉴스

피해자의 어머니는 “사고가 난 지 5개월이 지나도록 재단이나 업체 누구 한 명 아직 사과하지 않았다”면서 “이번 검찰 송치는 사고의 책임이 공연업체와 행사 주최 측에 있다는 것을 보여 준 매우 당연한 결과”라고 말했다.