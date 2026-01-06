신원인팩, ESG 경영 실천…사랑의 빵 나눔 봉사 진행
인천적십자사 서부봉사관서 봉사
친환경 패키지 기업 신원인팩은 지난해 12월 연말을 맞아 인천적십자사 서부봉사관에서 사회 취약계층을 위한 사랑의 빵 나눔 봉사를 진행했다고 6일 밝혔다.
이번 봉사활동에는 신원인팩 임직원들이 참여해 완두앙금빵 250개와 바닐라 머핀 250개를 직접 만들어 포장까지 전 과정을 함께했다. 이날 제작된 빵은 인천 지역 취약계층 어르신 600명을 지원하는 요양복지센터 ‘성언의집’에 전달됐다.
이번 활동은 신원인팩이 추진 중인 ESG 경영 가운데 ‘S(Social, 사회적 책임)’ 부문의 실천 사례로, 임직원들의 자발적인 참여를 통해 지역사회와의 나눔을 실천하고자 마련됐다.
신원인팩은 연말을 맞아 지역 내 소외된 이웃을 돌아보고, 기업의 사회적 역할을 현장에서 실천하는 데 의미를 뒀다.
신원인팩은 친환경 포장재 개발과 제조를 중심으로 성장해 온 기업으로, 김포 양촌산업단지에 생산 기반을 두고 있다.
K-뷰티 브랜드를 주요 고객사로 하는 패키지 인쇄 및 올인원 가공 전문 기업으로 사업 영역을 확장해 왔으며, 최근에는 친환경 소재 적용과 공정 개선을 통해 지속가능한 제조 환경 구축에도 힘쓰고 있다.
신원인팩 관계자는 “임직원들이 함께 참여해 만든 빵이 지역 어르신들께 작은 위로가 되길 바란다”며 “앞으로도 사회적 책임을 다하는 ESG 경영 실천 기업으로서 지역사회와 상생하는 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어갈 계획”이라고 밝혔다.
이번 봉사활동을 계기로 신원인팩은 임직원 간 협력과 소통을 강화하는 동시에, 나눔과 사회공헌을 기업 문화로 정착시켜 나간다는 방침이다.
