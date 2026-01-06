대피시설 확충·훈련 강화…경기도, 민방위 계획 수립
경기도가 도민의 생명과 재산 보호를 위해 변화하는 안보환경을 반영한 ‘2026년도 민방위 계획’을 확정했다.
경기도는 재난과 위기 상황에서 도민 안전을 확보하기 위한 법정계획인 ‘2026년 민방위 시행계획’을 수립하고 올해 본격 추진에 나선다고 5일 밝혔다.
이번 계획은 정부 정책 기조에 맞춰 민방위 기능을 강화하고, 도민 생활과 밀접한 비상 대응 능력 개선에 중점을 두고 마련됐다.
계획에 따르면 접경지역의 비상대피시설이 기존 7개 시·군 78곳에서 가평군이 추가돼 8개 시·군 81곳으로 확충된다.
이 시설은 비상 상황 시 대피 기능뿐 아니라 평상시에도 주민 쉼터, 건강 프로그램, 문화시설 등 주민 참여 공간으로 활용해 시설 활용도를 높일 예정이다.
민방위 훈련도 강화된다. 도는 3월과 5월, 8월에 공습 대비 민방위 훈련을 실시하고, 10월에는 화재와 지진 등 복합 재난 상황을 가정한 재난대비 민방위 훈련을 진행할 계획이다. 이를 통해 실제 상황 발생 시 도민과 관계기관의 대응 능력을 높인다는 방침이다.
이와 함께 음용수 확보를 위한 비상급수시설 기능 개선 사업이 4개 시 8곳에서 추진되며, 학교·아파트·공원 등에 설치된 비상급수시설의 검사 기준도 강화된다.
민방위 경보시설 사각지역 해소를 위해 신규 경보시설 6곳을 설치하고, 노후화된 민방위 경보통제소 12곳의 장비를 교체해 경보 전달 체계의 신뢰성을 높인다.
조광근 도 비상기획담당관은 “전시와 평시를 막론하고 도민의 생명과 안전을 지키는 비상 대응 역량은 도정의 최우선 과제”라며 “실효성 있는 민방위 정책을 지속적으로 추진해 도민이 안심하고 생활할 수 있는 환경을 만들겠다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사