드론 넘어 AI·방산·우주로… DSK, 미래 산업 플랫폼 진화

2월 25~27일 벡스코 개최

250개 기업 참여, 1100부스 규모

AI 융합·글로벌 확대로 플랫폼 강화

부산 벡스코에서 열린 ‘2025 드론쇼코리아’ 개회식에서 참석자들이 전투기와 드론 등 항공·무인기 전시물을 둘러보고 있다. /부산시 제공

아시아 대표 드론 전문 전시회로 출발한 ‘드론쇼코리아’가 인공지능(AI), 방산, 우주, 미래 모빌리티까지 아우르는 종합 기술 전시회로 진화하고 있다.



드론쇼코리아(DSK 2026)는 다음 달 25일부터 27일까지 부산 벡스코에서 열린다. 올해 행사는 드론 중심 전시에서 벗어나 미래 산업 전반을 연결하는 글로벌 기술·비즈니스 플랫폼으로의 확장을 본격화한다. 전시에는 250개 기업이 참여해 1100부스 규모로 꾸려진다.



부산 벡스코에서 열린 ‘2025 드론쇼코리아’ 개회식에서 참석자들이 전투기와 드론 등 항공·무인기 전시물을 둘러보고 있다. /부산시 제공

DSK 2026에는 무인기 기술을 축으로 항공우주, 방산, 넷제로(탄소중립), 공간정보 분야 기업들의 참여가 확대됐다. 자율비행과 관제, 데이터 분석, 보안·감시 등 무인기 활용 전반에 AI 기술이 적용되면서 전시는 단일 기술 소개를 넘어 산업 간 융합과 실제 적용 사례를 조망하는 구조로 구성된다. AI와 보안 기술을 결합한 전문 전시 영역과 부품 국산화 기업을 위한 전시 공간도 별도로 마련돼 기술 실증과 비즈니스 논의가 동시에 이뤄질 전망이다.



국제적 위상도 강화됐다. 전년도 행사에 15개국이 참가한 데 이어 올해는 18개국이 참가를 확정했다. 캐나다, 호주, 우크라이나, 아랍에미리트(UAE), 싱가포르 등 신규 국가 기업들이 합류하며 전시의 글로벌 구성이 한층 확대됐다. 글로벌 바이어 초청 프로그램도 대폭 늘려 각국 정부·군 관계자와 방산·테크 분야 주요 인사들이 바이어로 참여할 예정이다.



비즈니스 기능 강화 역시 이번 전시의 특징이다. 이달 중 출시되는 DSK 전용 앱은 AI 기반 바이어 매칭과 미팅 관리 기능을 통해 참가 기업과 바이어 간 상담과 계약 연계를 지원한다. 행사 기간에는 참가사와 바이어, 산업 관계자들이 한자리에 모이는 네트워킹 프로그램도 운영된다.



전시와 함께 열리는 ‘2026 DSK 컨퍼런스’에서는 드론과 AI, 국방, 우주, 미래 모빌리티를 주제로 글로벌 기술 트렌드와 산업 확장 가능성을 논의한다.



이준승 벡스코 대표자는 “DSK는 기술과 시장, 수요를 연결하는 실질적인 비즈니스 플랫폼으로 자리 잡고 있다”며 “참가 기업들이 새로운 기회를 모색하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 872 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 아시아 대표 드론 전문 전시회로 출발한 ‘드론쇼코리아’가 인공지능(AI), 방산, 우주, 미래 모빌리티까지 아우르는 종합 기술 전시회로 진화하고 있다.드론쇼코리아(DSK 2026)는 다음 달 25일부터 27일까지 부산 벡스코에서 열린다. 올해 행사는 드론 중심 전시에서 벗어나 미래 산업 전반을 연결하는 글로벌 기술·비즈니스 플랫폼으로의 확장을 본격화한다. 전시에는 250개 기업이 참여해 1100부스 규모로 꾸려진다.DSK 2026에는 무인기 기술을 축으로 항공우주, 방산, 넷제로(탄소중립), 공간정보 분야 기업들의 참여가 확대됐다. 자율비행과 관제, 데이터 분석, 보안·감시 등 무인기 활용 전반에 AI 기술이 적용되면서 전시는 단일 기술 소개를 넘어 산업 간 융합과 실제 적용 사례를 조망하는 구조로 구성된다. AI와 보안 기술을 결합한 전문 전시 영역과 부품 국산화 기업을 위한 전시 공간도 별도로 마련돼 기술 실증과 비즈니스 논의가 동시에 이뤄질 전망이다.국제적 위상도 강화됐다. 전년도 행사에 15개국이 참가한 데 이어 올해는 18개국이 참가를 확정했다. 캐나다, 호주, 우크라이나, 아랍에미리트(UAE), 싱가포르 등 신규 국가 기업들이 합류하며 전시의 글로벌 구성이 한층 확대됐다. 글로벌 바이어 초청 프로그램도 대폭 늘려 각국 정부·군 관계자와 방산·테크 분야 주요 인사들이 바이어로 참여할 예정이다.비즈니스 기능 강화 역시 이번 전시의 특징이다. 이달 중 출시되는 DSK 전용 앱은 AI 기반 바이어 매칭과 미팅 관리 기능을 통해 참가 기업과 바이어 간 상담과 계약 연계를 지원한다. 행사 기간에는 참가사와 바이어, 산업 관계자들이 한자리에 모이는 네트워킹 프로그램도 운영된다.전시와 함께 열리는 ‘2026 DSK 컨퍼런스’에서는 드론과 AI, 국방, 우주, 미래 모빌리티를 주제로 글로벌 기술 트렌드와 산업 확장 가능성을 논의한다.이준승 벡스코 대표자는 “DSK는 기술과 시장, 수요를 연결하는 실질적인 비즈니스 플랫폼으로 자리 잡고 있다”며 “참가 기업들이 새로운 기회를 모색하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지