한투증권 “한은, 상반기까지 금리 동결…7월 25bp 인하 예상”
한국투자증권은 한국은행이 올해 상반기까지 기준금리를 동결한 후 7월에 25bp(1bp=0.01% 포인트) 인하할 것으로 전망했다.
최지욱 연구원은 6일 보고서에서 지난해 11월 한은이 기준금리를 연 2.50%로 동결한 근거였던 원·달러 환율, 부동산 시장 등 금융 불균형, 인플레이션 압력, 경기 개선세 등의 여건이 연초에도 크게 바뀌지 않았다고 진단했다.
그는 구체적으로 환율의 경우 최근 외환 당국의 개입으로 소폭 하락했지만 여전히 높은 수준이고, 11월 이후 서울 아파트 가격 상승률도 오르고 있어 한은의 우려를 낮출 수 있는 수준은 아니라고 설명했다.
특히 한은은 올해 신년사에서 ‘금융안정 측면에서 수도권 주택가격 동향을 지속해서 점검할 필요가 있다’고 언급하기도 했다.
여기에 소비자 물가도 지난해 12월 기준 전년 동기 대비 2.3%로 높은 수준이다.
이에 따라 최 연구원은 오는 15일 열리는 금융통화위원회를 포함해 올해 상반기까지 한은이 기준금리를 현행 수준으로 유지할 것으로 예상했다.
그는 “신성환 위원 소수의견 및 인하 가이던스(사전 지침) 3인이 유지되며 의결문 내 ‘금리인하 가능성을 열어두되’ 문구도 계속 유지될 것”이라고 말했다.
다만 그는 “근원물가 상승률이 2분기경 1% 후반 수준까지 내려올 것으로 보이며, 이에 성장 및 물가 측면에서 2~3분기경 금리인하 여건이 조성된 후 신임 총재 때 금리인하를 단행할 것”이라고 내다봤다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사