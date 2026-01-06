한투증권 “한은, 상반기까지 금리 동결…7월 25bp 인하 예상”

지난해 1월 15일 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 5만원권을 정리하고 있다. 뉴시스

한국투자증권은 한국은행이 올해 상반기까지 기준금리를 동결한 후 7월에 25bp(1bp=0.01% 포인트) 인하할 것으로 전망했다.