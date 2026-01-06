“난 모르는 일”…‘강선우 1억 보관’ 前보좌관 긴급 소환
경찰이 김경 서울시의원 측으로부터 ‘공천 헌금’ 1억원을 받아 보관했다고 지목된 강선우 무소속 의원의 전직 보좌관을 피의자 신분으로 소환했다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 6일 오전 7시부터 전직 보좌관 A씨를 마포청사에서 조사 중이라고 밝혔다. A씨는 전날까지 참고인으로 알려졌으나 피의자로 입건됐다. A씨가 언론 노출을 피하고 싶다는 의사를 밝혀 이례적으로 이른 시간에 비공개 소환 조사가 이뤄진 것으로 보인다.
A씨는 지방선거를 앞둔 2022년 4월 김 시의원이 가져온 1억원을 받은 당사자로 지목된 인물이다. 강 의원과 김병기 더불어민주당 의원의 대화 녹취를 보면 김 의원은 “1억, 그 돈을 갖다가 받은 걸 사무국장(A씨)이 보관하고 있었다는 것 아니냐”고 물었고 강 의원은 “그렇죠. 정말 아무 생각이 없었던 거죠”라고 답했다.
그간 강 의원은 “A씨에게 누차에 걸쳐 반환을 지시했고 반환됐음을 확인했다”고 해명해 왔다. 하지만 A씨는 “해당 내용을 전혀 모른다”는 입장인 것으로 전해져 사실관계 규명이 필요한 상황이다. 그는 최근 주변에 “나는 어떤 돈도 받은 바 없다. 떳떳하게 경찰 조사를 받겠다”며 부인하고 있는 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨를 상대로 김 시의원이 본인에게 1억원을 전달했고 강 의원은 반환을 지시한 게 맞는지, 실제 1억원이 반환됐는지 등을 추궁할 예정이다. 경찰은 A씨에 대한 조사를 마치는 대로 이번 의혹에 대한 강제수사에 나설 전망이다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사