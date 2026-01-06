시사 전체기사

이 대통령 방중 사흘째…리창·자오러지·천지닝과 연쇄 면담

입력:2026-01-06 08:08
공유하기
글자 크기 조정
이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난 5일 베이징 인민대회당에서 열린 이 대통령 공식환영식 후 정상회담을 위해 이동하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 방중 사흘째를 맞아 중국 내 권력 서열 2·3위인 리창 총리, 자오러지 전인대 상무위원장과 잇따라 면담한다.

6일 이 대통령은 중국의 국회의장 격인 자오 위원장과 한중 국민 간 우호 정서를 증진하기 위해 머리를 맞댈 예정이다.

경제 사령탑인 리 총리와는 수평적 협력에 기초한 새로운 경제 협력 모델을 만들어나가는 데 대해 의견을 나눌 것으로 보인다.

이 대통령은 이후 상하이로 넘어가 차기 중국 국가주석 후보로 꼽히는 천지닝 상하이시 당 위원회 서기와 만찬을 함께한다.

천지닝 당서기와의 만찬에서는 중국의 경제 성장을 이끌어온 상하이와 한국 간 지방정부 교류와 인적 교류, 독립운동 사적지 보존 관리 등에 대화를 나눌 것으로 예상된다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
1055
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“선물받은 샤오미 덕에 인생샷”…李대통령, 시진핑과 셀카
“연기 넘어 삶으로 존경받은 배우”… 각계 추모물결
백악관 “까불면 다친다”…트럼프 사진 배경에는 김해공항
美 법정 나온 마두로 “나는 대통령이며 죄가 없다…전쟁 포로”
故 안성기에 금관문화훈장 추서…“세대를 아우른 국민배우”
경찰, ‘강선우 1억원 의혹’ 김경 시의원 입국시 통보조치
검찰, ‘재판장에 막말’ 김용현 변호인 3명 변협에 징계개시 신청
‘조희대 회동설’ 유튜브 조회 최소 1000만…범인은 ‘국회’
국민일보 신문구독