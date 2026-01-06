이 대통령 방중 사흘째…리창·자오러지·천지닝과 연쇄 면담
이재명 대통령이 방중 사흘째를 맞아 중국 내 권력 서열 2·3위인 리창 총리, 자오러지 전인대 상무위원장과 잇따라 면담한다.
6일 이 대통령은 중국의 국회의장 격인 자오 위원장과 한중 국민 간 우호 정서를 증진하기 위해 머리를 맞댈 예정이다.
경제 사령탑인 리 총리와는 수평적 협력에 기초한 새로운 경제 협력 모델을 만들어나가는 데 대해 의견을 나눌 것으로 보인다.
이 대통령은 이후 상하이로 넘어가 차기 중국 국가주석 후보로 꼽히는 천지닝 상하이시 당 위원회 서기와 만찬을 함께한다.
천지닝 당서기와의 만찬에서는 중국의 경제 성장을 이끌어온 상하이와 한국 간 지방정부 교류와 인적 교류, 독립운동 사적지 보존 관리 등에 대화를 나눌 것으로 예상된다.
