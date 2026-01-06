“마두로는 불법 대통령” VS “미국의 불법 패권 행위”…쪼개진 유엔 안보리

美 “국가 점령 아닌 법 집행, 마두로는 불법 대통령”

중국 러시아 “미국의 불법적 패권 행위에 충격”

유엔 사무총장 “베네수엘라 불안정 심화 우려”

유엔 안전보장이사회가 미국의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 압송과 관련해 5일(현지시간) 뉴욕 유엔본부에서 긴급 회의를 열고 있다. 연합뉴스

미국은 니

“법 집행”이라며 항변했다. 하지만 유엔과 미국의 동맹 중에서도 우려의 목소리가 나왔다

바실리 네벤자 주유엔 러시아 대사도 “