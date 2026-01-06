서울 아파트 월세 평균 ‘147 만원’…월세지수는 역대 최고
지난해 서울 아파트 월세지수가 10.3포인트(p) 넘게 급등하며 통계 작성 이래 최고치를 갈아치웠다. 고강도 대출 규제와 전세 매물 감소가 맞물리면서 ‘전세의 월세화’ 현상이 가속화된 결과로 풀이된다.
6일 KB부동산이 발표한 월간 주택가격 동향에 따르면 지난해 12월 서울 아파트 월세지수는 131.2를 기록했다. 이는 2025년 1월(120.9) 대비 10.3p 상승한 수치로, KB가 관련 통계를 작성한 이래 가장 높은 수준이다. 해당 지수는 전용면적 95.86㎡ 이하 중소형 아파트를 기준으로 산출된다.
지수 상승은 실제 임대료 인상으로 이어졌다. 한국부동산원에 따르면 서울 아파트 평균 월세 가격은 지난해 1월 134만3000원에서 12월 147만6000원으로 1년 새 13만원가량 뛰었다.
시장 전문가들은 지난해 임대차 시장에서 ‘전세 물건 감소→전셋값 상승→월세 수요 이동→월셋값 상승’이라는 악순환의 고리가 형성됐다고 분석했다.
특히 정부가 내놓은 6·27 대책과 10·15 대책 등 수요 억제책이 시행된 이후 전세 매물 잠김 현상이 심화되면서 수급 불균형이 가격을 밀어 올렸다는 지적이다.
여기에 전세자금대출 문턱까지 높아지자, 자금 마련이 어려워진 세입자들이 울며 겨자 먹기로 월세를 택하는 비중도 급증했다.
국토교통부 주택 통계에 따르면 지난해 1~11월 전국 주택 전월세 거래 중 월세가 차지하는 비중은 62.7%로 전년 동기 대비 5.3%p 늘어났다.
주택 유형별로 보면 아파트의 월세 비중은 47.9%(3.7%p 증가), 빌라 등 비아파트는 무려 76.2%(6.7%p 증가)에 달해 서민 주거지일수록 월세화가 빠르게 진행된 것으로 나타났다.
올해 역시 수도권을 중심으로 입주 물량 가뭄이 예고된 데다 월세 선호 현상이 뚜렷해 가격 상승 압력은 계속될 전망이다. 이에 따라 세입자들의 주거비 부담이 구조적인 문제로 굳어질 수 있다는 경고도 나온다.
대한건설정책연구원은 최근 보고서를 통해 “전세자금 조달 여력이 부족한 수요층을 중심으로 월세 전환이 가속화될 경우, 향후 중·저소득 세입자의 주거비 부담 증가가 일시적인 현상을 넘어 구조적으로 고착화될 우려가 있다”고 진단했다.
