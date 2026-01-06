美 법정 나온 마두로 “나는 대통령이며 죄가 없다…전쟁 포로”
마두로 부인 “퍼스트레이디, 완전히 결백하다”
미국의 군사 작전으로 체포·압송된 니콜라스 마두로가 5일(현지시간) 법정에 나와 자신이 여전히 베네수엘라 대통령이라고 주장했다. 미국 검찰이 기소한 마약 테머 및 코카인 수입 모 혐의도 전면 부인했다.
마두로는 이날 뉴욕 맨해튼의 뉴욕 남부연방법원에서 열린 기소인부절차(arraignment)에 출석해 앨빈 헬러스타인 판사의 질문에 “나는 결백하다. 나는 유죄가 아니다”라고 답한 뒤 “나는 품위 있는 사람이며, 여전히 내 나라의 대통령”이라고 말했다. 마두로는 통역을 통해 답했다. 기소인부절차는 형사 사건에서 피고인이 법정에 처음 출석해 자신의 혐의에 대해 공식적으로 유죄 또는 무죄를 진술하는 절차다.
마두로의 부인 실리아 플로레스도 “베네수엘라의 퍼스트레이디”라며 “무죄이며, 완전히 결백하다”고 말했다. 플로레스는 이마에 붕대를 감고, 오른쪽 눈 근처에 멍이 든 듯한 모습이었다고 미국 언론은 전했다. 플로레스의 변호인은 그녀가 미군에 체포될 당시 다쳐서 치료를 요청한 상태라고 법정에서 말했다.
마두로의 변호인인 배리 폴락 변호사는 이번 ‘군사적 납치’의 합성에 대한 의문이 있다고 주장했다. 미 남부연방지검은 앞서 마두로를 마약 테러 공모, 코카인 수입 공모, 기관총 및 파괴적인 살상 무기의 소지 및 소지 공모 등 4개 혐의로 재판에 넘겼다. 뉴욕시 브루클린의 연방 구치소에 수감 중인 마두로 부부는 이날 오전 헬기를 통해 맨해튼으로 이동한 뒤 장갑차량으로 법원에 호송됐다.
이날 재판에 끝날 무렵 방청석의 한 남성이 마두로에게 스페인어로 “당신은 반드시 죗값을 치를 것”이라고 소리쳤고, 마두로도 지지 않고 “나는 자유를 되찾을 것이다. 나는 전쟁 포로”라고 응수했다.
베네수엘라 정부도 마두로를 여전히 대통령으로 부르고 있다. 이날 임시 대통령으로 취임한 델시 로드리게스 부통령은 마두로가 여전히 베네수엘라 대통령이라고 주장했다. 그는 전날 미국과의 협력을 제안했지만 이날엔 마두로 부부가 ‘인질 상태’라고 주장했다.
