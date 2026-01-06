백악관 “까불면 다친다”…트럼프 사진 배경에는 김해공항
미국 백악관이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령에 대한 전격적인 체포 작전을 단행한 직후, 공식 SNS에 도널드 트럼프 대통령의 사진과 함께 원색적인 경고 메시지를 넣어 화제가 되고 있다.
백악관은 마두로 체포 작전이 전개된 지난 3일(현지시간) 공식 엑스(X·옛 트위터)와 인스타그램 계정에 트럼프 대통령의 흑백 사진을 게시했다.
결연한 표정으로 계단을 오르는 트럼프 대통령의 모습 위에는 ‘FAFO’라는 문구가 굵은 글씨로 박혀 있다. 백악관은 이와 함께 ‘더 이상 게임은 없다. FAFO’라는 게시글을 덧붙였다.
‘FAFO’는 ‘까불면 다친다’(F**k Around and Find Out)는 의미의 미국 속어다. 이번 게시물은 미국이 군사력을 동원해 서반구 내 패권을 재확인한 시점에서 나온 것으로, 국익을 침해하는 세력에게는 무자비한 응징을 가하겠다는 강력한 의지를 내비친 것으로 해석된다.
미 군 수뇌부 역시 이 용어를 사용하며 대적 경고 수위를 높여왔다. 피트 헤그세스 국방장관은 지난 9월 버지니아 콴티코 해병대 기지 연설에서 전군 장성을 대상으로 적들의 도전에 대해 “FAFO를 보여 주겠다”고 공언한 바 있다.
일각에서는 이번에 사용된 사진의 출처에 주목하고 있다.
해당 사진은 지난해 10월 30일 트럼프 대통령이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 방한했을 당시, 부산 김해국제공항 공군기지에서 촬영된 것이다. 당시 트럼프 대통령은 이곳에서 시진핑 중국 국가주석과 회담을 했다.
백악관은 당초 홈페이지 갤러리에 ‘트럼프 대통령이 시진핑 주석과의 양자회담에 참석했다’는 제목으로 이 사진을 공개했으나, 이번 게시물에서는 배경을 잘라내고 인물을 부각해 활용했다.
이를 두고 마두로 체포 작전의 핵심 목표 중 하나인 ‘서반구 내 중국·러시아 영향력 차단’과 무관치 않다는 분석이 제기된다.
시진핑 주석과의 회담 당일 촬영된 사진을 선택한 것은 단순한 우연이 아니라, 중국 등을 향한 우회적인 경고 의도가 깔린 고도의 심리전이라는 관측이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사