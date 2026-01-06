시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오전 (2026년 01월 06일)

입력:2026-01-06 05:31
공유하기
글자 크기 조정

1월 6일 화요일, 아침 날씨입니다.

전국 기온이 영하권에 놓인 가운데 추운 날씨를 보이고 있습니다. 낮엔 기온이 오르면서 활동하기가 훨씬 수월해지겠습니다.

아침 최저기온은 서울 -6.0도, 인천 -6.0도, 수원 -6.0도, 춘천 -10.0도, 강릉 -3.0도, 청주 -8.0도, 대전 -7.0도, 전주 -5.0도, 광주 -5.0도, 대구 -5.0도, 부산 -2.0도, 제주 3.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 4.0도, 인천 4.0도, 수원 4.0도, 춘천 3.0도, 강릉 7.0도, 청주 4.0도, 대전 5.0도, 전주 6.0도, 광주 7.0도, 대구 7.0도, 부산 9.0도, 제주 8.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
故 안성기에 금관문화훈장 추서…“세대를 아우른 국민배우”
‘마두로 체포룩’ 37만원 나이키…온라인 품절 사태
용산 철로에 만취 20대女 차량 빠져…승객 31명 대피
‘조희대 회동설’ 유튜브 조회 최소 1000만…범인은 ‘국회’
국힘 “이혜훈, 10년간 재산 100억↑…탈탈 털리기 전 사퇴”
[단독] 김경, 안규백도 고액 후원…‘65억 재산 시의원’ 그는 누구인가
‘영포티’ 비아냥에 “나이키 못 신겠다”더니…패션 VIP는 영포티?
초등생 한 달 학원비는 ‘44만원’…10년 전보다 거의 2배 늘어
국민일보 신문구독