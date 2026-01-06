시사 전체기사

“선물받은 샤오미 덕에 인생샷”…李대통령, 시진핑과 셀카

입력:2026-01-06 01:08
수정:2026-01-06 01:18
공유하기
글자 크기 조정
이재명 대통령이 5일 중국 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석 내외와 '셀카'를 촬영하고 있다. 이재명 대통령 SNS 캡처

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 마친 뒤 시 주석 내외와 촬영한 ‘셀카’를 공개했다.

이 대통령은 5일 중국 베이징 인민대회장에서 열린 정상회담 직후 자신의 X(옛 트위터) 계정에 ‘화질은 확실하쥬?’라는 제목의 글과 사진을 올렸다.

이 대통령은 게시글에 “경주에서 선물 받은 샤오미로 시진핑 주석님 내외분과 셀카 한 장…덕분에 인생샷 건졌다 ㅎㅎ”라며 “가까이서 만날수록 풀리는 한·중 관계, 앞으로 더 자주 소통하고 더 많이 협력하겠습니다 ^^”라고 적었다.

앞서 시 주석은 지난해 11월 1일 경북 경주에서 한·중 정상회담을 마친 뒤 이 대통령에게 샤오미 15 울트라를 선물했다. 샤오미 15 울트라에는 삼성디스플레이 부품이 탑재됐다.

당시 이 대통령이 “통신 보안은 되냐”고 묻자 시 주석이 웃으며 “뒷문(백도어)이 있는지 한번 확인해 보라”고 대답하면서 웃음이 터져 나온 바 있다.

이 대통령이 중국의 최신 전자제품이 이용자의 개인 정보를 탈취한다는 의혹을 농담조로 던지자 시 주석이 가볍게 받아쳤다는 해석이 나왔다.

베이징=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
故 안성기에 금관문화훈장 추서…“세대를 아우른 국민배우”
경찰, ‘강선우 1억원 의혹’ 김경 시의원 입국시 통보조치
검찰, ‘재판장에 막말’ 김용현 변호인 3명 변협에 징계개시 신청
‘조희대 회동설’ 유튜브 조회 최소 1000만…범인은 ‘국회’
김병기 “제명 당하더라도 민주당 탈당하지 않겠다”
이혜훈, 재산 175억 신고…6년만에 113억 ↑
이부진, 서울대 아들과 NBA 직관…“1700만원짜리 자리”
항공기 150대 출격… 마두로 저항 한 번 못하고 침실서 끌려나와
국민일보 신문구독