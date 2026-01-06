“선물받은 샤오미 덕에 인생샷”…李대통령, 시진핑과 셀카

이재명 대통령이 5일 중국 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석 내외와 '셀카'를 촬영하고 있다. 이재명 대통령 SNS 캡처

화질은 확실하쥬?’라는 제목의 글과 사진을 올렸다.

이 대통령은 게시글에 “경주에서 선물 받은 샤오미로 시진핑 주석님 내외분과 셀카 한 장…덕분에 인생샷 건졌다 ㅎㅎ”라며 “가까이서 만날수록 풀리는 한·중 관계, 앞으로 더 자주 소통하고 더 많이 협력하겠습니다 ^^”라고 적었다.