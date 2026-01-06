“선물받은 샤오미 덕에 인생샷”…李대통령, 시진핑과 셀카

“선물받은 샤오미 덕에 인생샷”…李대통령, 시진핑과 셀카
중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 마친 뒤 시 주석 내외와 촬영한 ‘셀카’를 공개했다.
이 대통령은 5일 중국 베이징 인민대회장에서 열린 정상회담 직후 자신의 X(옛 트위터) 계정에 ‘화질은 확실하쥬?’라는 제목의 글과 사진을 올렸다.
이 대통령은 게시글에 “경주에서 선물 받은 샤오미로 시진핑 주석님 내외분과 셀카 한 장…덕분에 인생샷 건졌다 ㅎㅎ”라며 “가까이서 만날수록 풀리는 한·중 관계, 앞으로 더 자주 소통하고 더 많이 협력하겠습니다 ^^”라고 적었다.
앞서 시 주석은 지난해 11월 1일 경북 경주에서 한·중 정상회담을 마친 뒤 이 대통령에게 샤오미 15 울트라를 선물했다. 샤오미 15 울트라에는 삼성디스플레이 부품이 탑재됐다.
당시 이 대통령이 “통신 보안은 되냐”고 묻자 시 주석이 웃으며 “뒷문(백도어)이 있는지 한번 확인해 보라”고 대답하면서 웃음이 터져 나온 바 있다.
이 대통령이 중국의 최신 전자제품이 이용자의 개인 정보를 탈취한다는 의혹을 농담조로 던지자 시 주석이 가볍게 받아쳤다는 해석이 나왔다.
베이징=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
