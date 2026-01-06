시진핑, 李대통령에 “올바른 전략적 선택 해야”…‘美·日 견제’
시진핑 중국 국가주석이 5일 중국을 국빈방문한 이재명 대통령과 정상회담을 갖고 미국의 보호주의와 일본의 재무장을 겨냥한 발언을 내놨다. 한·중관계를 중시한다면서 양국의 우호·협력도 강조했다.
중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 이날 오후 베이징 인민대회당에서 열린 양국 정상회담에서 “신뢰를 지속적으로 증진하고 각자가 선택한 발전의 길을 존중해야 한다”며 “양국은 서로의 핵심 이익과 중대한 우려를 고려해 이견을 해결해야 한다”고 말했다.
이어 “한·중 양국은 오랫동안 이화위귀(以和爲貴·화합을 귀하게 여김)의 전통을 지키면서 화이부동(和而不同·어울리되 맹종하지 않음)의 정신으로 사회제도와 이념의 차이를 넘어 함께 성취를 이루며 발전해 왔다”고 강조했다.
시 주석은 “양국은 역사적으로 올바른 편에 확고히 서서 올바른 전략적 선택을 해야 한다”며 최근 대만 문제를 놓고 중국과 갈등하면서 군비를 강화하는 일본을 견제하는 발언도 했다. 시 주석은 “80여년 전, 중·한 양국은 막대한 민족적 희생을 치르며 일본 군국주의에 맞서 승리를 거뒀다”면서 “오늘날 손을 맞잡고 제2차 세계대전 승리의 성과를 수호하며 동북아의 평화와 안정을 지켜야 한다”고 강조했다.
이어 “보호주의에 공동으로 반대하고 진정한 다자주의를 실천하며 균형있고 질서있는 세계 다극화와 보편적·포용적 경제 세계화를 추진하는 데 기여해야 한다”며 미국의 자국 우선주의를 간접 비판했다.
시 주석은 “중국과 한국은 긴밀한 경제 관계와 깊이 얽힌 산업·공급망, 상호 이익이 되는 협력 관계를 맺고 있다”며 인공지능(AI)·녹색산업·실버경제 등 신흥 분야에서 더 많은 협력 성과를 창출해야 한다고 제안했다. 또 “인적 교류를 확대하고 청소년·언론·스포츠·싱크탱크·지방 정부 등 다양한 분야에서 교류를 진행해 긍정적 담론이 여론의 주류로 자리 잡게 해야 한다”고 말했다.
혼란한 국제 정세 속에서 양국 화합의 중요성도 강조했다. 시 주석은 “현재 세계의 100년 변혁이 가속화하고 있고 국제 정세는 더욱 혼란스럽고 복잡하게 얽혀 있다”며 “중·한 양국은 지역 평화 수호와 글로벌 발전 촉진에 중요한 책임이 있으며 광범위한 공동 이익을 공유하고 있다”고 강조했다.
신화통신에 따르면 이 대통령은 “한국은 대중국 관계를 고도로 중시한다”며 “새해 첫 정상 외교를 계기로 한·중 관계의 전면적 복원 발전 추세를 공고히하고 구동존이(求同存異, 차이점을 인정하면서 같은 점을 추구함)하면서 한·중 전략적 협력 동반자 관계를 심화해 양국 관계 발전의 새 국면을 함께 열 용의가 있다”고 말했다.
이어 “한·중은 일본 군국주의 침략에 함께 맞서 싸웠고 한국은 중국이 한국의 재중 독립운동 유적지를 보호한 것에 감사한다”며 “한국은 중국의 핵심이익과 중대 우려를 존중하고 ‘하나의 중국’을 견지한다”고 밝혔다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
