미국계 다국적기업, 사실상 글로벌최저한세 예외 인정
OECD·G20 글로벌최저한세 개편안 확정
애플·구글 등 미국계 다국적기업이 글로벌최저한세 적용 대상에서 빠질 수 있는 길이 열렸다. 경제협력개발기구(OECD)와 주요 20개국(G20)이 글로벌최저한세와 각국 자체 최저한세를 병행하는 개편안에 합의하면서 미국에 본사를 둔 다국적기업이 사실상 예외를 인정받았다.
재정경제부는 5일 OECD와 G20 포괄적 이행체계(IF)가 145개 이상 회원국의 승인을 거쳐 이런 내용의 디지털세 필라2 글로벌최저한세(글로벌최저한세) 제도 개편방안을 확정했다고 밝혔다.
글로벌최저한세는 다국적기업의 소득에 최소 15% 세율로 과세해 법인세가 낮은 국가로 본사나 지사를 이전해 조세를 회피하는 것을 막는 제도다. 한국을 비롯한 유럽연합(EU), 영국, 일본, 호주 등 주요국은 2024년부터 이를 시행 중이다.
미국의 경우 애플·메타·아마존 등 주요 빅테크 기업들이 과세 대상에 포함될 것으로 예측되면서, 도널드 트럼프 대통령 취임 이후 글로벌최저한세 도입을 둘러싼 대립이 이어져 왔다.
개편안의 핵심은 글로벌최저한세와 각국의 자체 최저한세제도가 병행될 수 있도록 제도적 틀을 마련한 점이다. 특정 국가가 글로벌최저한세와 충분히 유사한 자체 최저한세제도, 이른바 ‘적격 병행제도’를 운영하면 해당 국가에 본사를 둔 다국적기업 그룹에는 글로벌최저한세 적용을 배제하도록 했다.
적격 병행제도로 인정받기 위해서는 일정 요건이 필요하다. 먼저 해당 국가는 국내에서 벌어들인 소득에 대해 명목 법인세율 20% 이상과 최저한세율 15% 이상을 적용하고, 다국적기업그룹 전체의 국내 실효세율이 15% 이상이 되도록 과세해야 한다. 이와 함께 피지배외국법인(CFC) 등에서 발생한 해외소득에 대해서도 예외 없이 실효세율 15% 이상으로 포괄 과세하는 제도를 갖춰야 한다. 또, 다른 국가에서 운영 중인 ‘적격 소재국 추가세(QDMTT)’ 제도에 따라 이미 외국에서 납부한 세액이 있는 경우에는 이를 다국적기업의 산출세액에서 공제해야 한다.
이에 따라 최종모기업이 미국에 있는 다국적기업은 올해 1월 1일 이후 발생한 소득분부터 글로벌최저한세 적용을 받지 않을 수 있게 됐다. 미국 외 국가들도 IF 평가를 거쳐 적격 병행제도 여부를 인정받을 수 있다. 적격 병행제도를 운영하는 국가 명단은 OECD 중앙기록부에 정식 등재된다. OECD는 글로벌최저한세 이행 방안 및 팩트시트 등을 조만간 공개할 예정이다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사