미국계 다국적기업, 사실상 글로벌최저한세 예외 인정

OECD·G20 글로벌최저한세 개편안 확정

뉴시스

애플·구글 등 미국계 다국적기업이 글로벌최저한세 적용 대상에서 빠질 수 있는 길이 열렸다.

경제협력개발기구(OECD)와 주요 20개국(G20)이 글로벌최저한세와 각국 자체 최저한세를 병행하는 개편안에 합의하면서

미국에 본사를 둔 다국적기업이 사실상 예외를 인정받았다.