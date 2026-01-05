李 “한·중 관계 전면복원”…시진핑 “역사의 올바른 편에 서 있어야”

李 “한·중 관계 전면복원”…시진핑 “역사의 올바른 편에 서 있어야”
중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 5일 오후 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 했다.
이 대통령은 베이징 인민대회당에서 열린 정상회담 모두발언에서 “한·중 관계의 전면 복원이라는 역사적 흐름이 더욱 견고해지는 결정적 계기가 되기를 바란다”며 “양국의 전략적 협력 동반자 관계를 되돌릴 수 없는 시대적 흐름으로 발전시키기 위한 노력을 변함없이 이어 나갈 것”이라고 말했다.
이 대통령은 “지난 수천년 간 한·중 양국은 우호적인 관계를 맺어왔고, 국권이 피탈됐던 시기에는 국권 회복을 위해 서로 손을 잡고 함께 싸웠던 관계”라며 “이제 시대 흐름과 변화에 발맞춰서 주석님과 함께 한·중 관계 발전의 새로운 국면을 열어가고 싶다”고 제안했다.
이어 “국민 실생활과 직결된 분야에서 협력을 이어가며, 민생 문제 해결을 위한 노력이 강화될 것”이라며 “한반도 평화를 위해 실현 가능한 대안을 함께 번영과 성장의 기본적 토대인 평화에 양국이 공동 기여할 수 있도록 해야겠다”고 강조했다.
이에 시 주석은 “친구는 만날수록 가까워지고 이웃도 만날수록 친해진다”면서 “친구이자 이웃으로서 중국과 한국은 자주 방문하고 자주 왕래하고 소통해야 한다”고 화답했다.
이어 “짧은 2개월 동안 우리는 2번이나 만나고 상호 방문했다. 이는 중·한 관계를 매우 중시하고 있음을 보여줬다”고 덧붙였다.
시 주석은 “현재 세계는 백 년의 변화가 커지고 있고 국제 정세는 복잡해지고 있고, 중·한은 역내 평화 수호와 세계 발전 촉진에서 막중한 책임을 지고 있고, 이익은 광범위한 분야에서 교차하고 있다”며 “응당히 역사의 올바른 편에 서 있어야 되고, 정확하고 올바른 전략적인 선택을 해야 한다”고 강조했다.
그러면서 “중국은 한국과 함께 우호 협력의 방향을 확고히 하고 호혜 상생의 취지를 바탕으로 중·한 전략적 협력적 동반자 관계를 건전한 궤도로 올려놓고자 한다”며 “양국 국민에게 혜택을 증진시키고, 지역 및 세계의 평화와 발전에 긍정적 에너지를 불어넣고자 한다”고 말했다.
베이징=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
