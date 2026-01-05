李 “한·중 관계 전면복원”…시진핑 “역사의 올바른 편에 서 있어야”

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 5일 베이징 인민대회당에서 열린 한중 MOU 체결식에서 악수하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 베이징 인민대회당에서 열린 정상회담 모두발언에서 “한·중 관계의 전면 복원이라는 역사적 흐름이 더욱 견고해지는 결정적 계기가 되기를 바란다”며 “양국의 전략적 협력 동반자 관계를 되돌릴 수 없는 시대적 흐름으로 발전시키기 위한 노력을 변함없이 이어 나갈 것”이라고 말했다.

양국 국민에게 혜택을 증진시키고, 지역 및 세계의 평화와 발전에 긍정적 에너지를 불어넣고자 한다”고 말했다.