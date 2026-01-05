習부인 펑리위안 만난 김혜경 여사 “오래 전부터 팬”
중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 동행한 김혜경 여사가 5일 오후 시진핑 중국 국가주석의 부인 펑리위안 여사와 차담회를 가졌다.
중국 베이징에서 김 여사를 맞이한 펑리위안 여사는 “지난해 시 주석께서 한국을 국빈 방문했을 때, 이 대통령님이 시 주석님을 위해 성대한 환영식을 개최했다”며 “그때 여사님도 저의 안부 인사를 건네주셨는데, 대통령님과 여사님에게 감사를 표하고 싶다”고 말했다.
이에 김 여사는 “지난해 11월 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의 때 주석님께서 오실 때 여사님도 오실 줄 알고 기대를 했는데, 안 오셔서 제가 많이 서운했다”며 “이렇게 베이징에서 뵙게 되니까 너무 반갑고, 사실 오래전부터 제가 여사님의 팬”이라고 화답했다.
펑리위안 여사는 “2014년에 시 주석님과 함께 한국을 국빈 방문한 적이 있는데, 그때는 아름다운 창덕궁을 찾아갔고, 또한 밤에 저희는 동대문시장을 둘러봤다”면서 “한국 사람들의 뜨겁고 그리고 친구를 잘 맞이하는 성격이 저에게 아주 깊은 인상을 주었다”고 말했다.
