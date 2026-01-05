習부인 펑리위안 만난 김혜경 여사 “오래 전부터 팬”

이재명 대통령과 함께 중국을 국빈방문한 김혜경 여사가 5일 베이징 인민대회당에서 열린 이재명 대통령 공식환영식이 끝난 뒤 중국 펑리위안 여사와 함께 어린이들을 향해 손 흔들고 있다. 연합뉴스

그때 여사님도 저의 안부 인사를 건네주셨는데, 대통령님과 여사님에게 감사를 표하고 싶다”고 말했다.

지난해 11월 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의 때 주석님께서 오실 때 여사님도 오실 줄 알고 기대를 했는데, 안 오셔서 제가 많이 서운했다”며 “이렇게 베이징에서 뵙게 되니까 너무 반갑고, 사실 오래전부터 제가 여사님의 팬”이라고 화답했다.