‘홍명보호 1승 제물?’ 베일 벗은 남아공 전력은

남아프리카공화국 선수들이 5일(한국시간) 모로코 라바트의 알 메디나 스타디움에서 열린 2025 아프리카 네이션스컵 16강에서 카메룬에 패한 뒤 경기장을 떠나고 있다. AP연합뉴스

홍명보호가 2026 북중미월드컵 조별리그에서 상대할

남아공은 이번 대회에서

2승 2패,

6득점 6실점

의 성적표를 남겼다.

앞서

EPL)

번리에서 뛰는 주전 스트라이커

라일 포스터의 화력은 매서웠다.

포스터는 이번 대회 2골 2도움을 기록하며 남아공의 공격을 이끌었다.

여기에 남아공 자국 리그인 올랜도 파이러츠에서 뛰는 윙어 오스윈 아폴리스와

남아공은 이번 대회 무실점 경기를 단 한 번도 하지 못했다. 앞서

날 연속 실점 장면 역시 수비수가 공을 제대로 걷어내지 못하면서 나왔다

불안한 상황이 연출됐다. 남아공은 이날