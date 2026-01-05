경찰, 연말연시 범죄예방에 연인원 37만명 투입…112 신고 감소
경찰관 기동대 연 362개 부대 투입
경찰청은 지난달 22일부터 지난 4일까지 2주간 연말연시 특별방범 활동을 위해 연인원 37만명 이상의 경찰 인력을 치안 현장에 투입했다고 5일 밝혔다. 이 기간 112 신고는 61만7557건 접수돼 전년(63만627건) 대비 2.1% 감소했다.
경찰에 따르면 해당 기간에 하루 평균 지역경찰 2만175명, 기동순찰대 1118명, 경찰관 기동대 1171명, 형사 2824명 등 총 2만6597명이 치안 현장에 배치됐다.
특히 경찰관 기동대는 연인원 기준 1만6398명이 현장에 투입돼 다중 운집 장소 질서 유지, 인파 관리, 위험 상황 사전 차단 등의 업무를 수행했다. 과거 기동대는 집회시위 대응에 주로 투입됐지만, 이번에는 연말연시 치안 업무에 연 362개 부대가 투입됐다.
전국 시도경찰청과 경찰서는 최근 개인정보 유출을 악용한 주거 침입 등의 예방을 위해 교제 폭력 및 스토킹 등 관계성 범죄 피해자를 전수 점검했다. 또 다세대 밀집 지역을 중심으로 외부 노출된 공동현관 비밀번호를 삭제·변경하도록 조치했다.
보이스피싱 예방 활동도 실시했다. 서울 종암경찰서는 지난달 30일 검찰을 사칭한 피싱범에 속아 5억원을 인출하려던 피해자를 설득해 금전적 피해를 예방했다.
경찰은 전국 주요 해돋이·타종 행사장 377개소에 연인원 1만2061명을 투입해 범죄 및 안전사고 예방 활동도 했다. 경찰관 기동대 89개 중대와 기동순찰대 95개팀을 현장 배치했다. 유재성 경찰청장 직무대행은 “앞으로도 경찰관 기동대를 포함한 가용 경찰력을 민생 현장에 적극 투입해 국민의 평온한 일상을 지키기 위해 노력하겠다”고 말했다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
