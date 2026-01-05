이혜훈 재산 100억 ↑…기획처 “비상장주식 신고기준 영향”
기획예산처는 5일 이혜훈 기획처 장관 후보자의 재산신고액이 10년 만에 100억원가량 늘어난 것과 관련해 “실질적인 재산 변동은 없었다”고 밝혔다.
기획처 인사청문회 지원단은 이날 공지문을 통해 이같이 밝혔다.
지원단은 이혜훈 후보자의 재산신고 증가 요인으로 백지신탁 해제와 비상장주식 신고기준 변경을 들었다.
우선 가족회사의 비상장주식이 공직자윤리법 규정에 따라 백지신탁으로 묶여 신고대상에서 제외돼 있다가 국회 퇴직으로 백지신탁이 해제되면서 신고 대상에 포함됐다고 설명했다.
또 비상장주식의 금액 신고기준이 과거 액면가에서 2020년부터 평가액으로 변경되면서 신고가액이 크게 늘어난 점도 재산 증가로 보이게 한 요인이라고 설명했다.
지원단은 이 같은 요인으로 이번에 신고된 비상장주식의 신고가액은 99억5000만원이었다고 부연했다.
이날 국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 의원들은 기자회견을 열고 이 후보자의 재산이 10년 새 100억원 넘게 불어난 것으로 확인됐다며 철저히 검증해야 한다고 비판했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사