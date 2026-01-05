대전경찰, 연말·연시 특별방범활동…112 신고 대폭 ↓

연말·연시 특별방범활동을 실시했다고 5일 밝혔다.

행패소란이 7.1%, 청소년비행 36.2%, 주취자 10.1%, 보호조치는 20.8% 감소하는 등 생활 무질서 신고가 전반적으로 줄었다.

이와 함께 금융기관·무인점포 등 범죄 취약시설을 중심으로 순찰을 강화하는 한편 자율방범대 및 지자체 등 유관기관과 합동 순찰을 실시했다.

또 연말연시 기간 각종 축제 및 해돋이 행사 등 주요 인파 밀집 지역과 해맞이 행사장을 중심으로 안전관리 활동을 강화했다.

최주원 대전경찰청장은

“연말·연시 범죄와 사고를 사전 예방하고 행사장과 다중운집 지역에 대한 선제적 안전관리를 실시했다”며

“앞으로도 현장 중심의 예방활동과 체계적인 안전관리를 통해 시민이 체감하는 안전을 확보하겠다”고 말했다.