제주–칭다오 정기 항로, 물동량 확보 총력
지난해 10월 개설된 제주–중국 칭다오 국제 화물선 정기항로가 물동량 부족 문제에 직면하자, 제주도가 본격적인 대응에 나섰다.
제주도는 5일 도청 탐라홀에서 제7차 전담팀 회의를 열고 항로 안정화와 실질적인 물동량 창출을 위한 전략을 논의했다.
이번 회의는 새해 첫 회의로, 오영훈 제주도지사가 직접 주재하며 항로 활성화 의지를 드러냈다.
회의에는 도 관련 부서, 유관기관, 수출·물류 단체, 민간기업, 전문가 등 30여명이 참석해 항로 운영 현황을 점검하고, 분야별 물동량 확보 가능성과 단기·중장기 과제를 집중 논의했다.
제주–칭다오 항로는 지난해 10월 16일 개설 이후 12월 말까지 총 11항차를 운항하며 284TEU(표준 컨테이너 1개를 나타내는 단위)를 처리했다.
그러나 물동량 부족으로 제주도가 중국 선사에 지급해야 할 손실보전금은 6억원이 넘을 것으로 추산된다.
제주도는 계약에 따라 중국 선사 측에 연간 운영비 519만4000달러(한화 약 73억7400만원) 중 선사 수입을 제외한 차액을 부담하고 있다.
손익분기점은 연간 1만1500TEU로 주 1회 왕복 기준 항차당 220개 이상을 선적해야 하지만, 실제 운송량은 평균 20~30TEU 수준에 머물고 있다.
제주도는 앞으로 물류 인프라 확충과 시장 신뢰 확보에 주력할 방침이다.
최근 항차에서는 용암해수, 냉동어류 등 신규 수출 품목이 선적되며 물동량 확대 가능성이 전망됐다.
회의에서는 농식품, 수산물, 건설자재, 용암해수, 삼다수, 페트칩 등 제주 핵심 산업과 연계한 품목을 중심으로 내륙항 경유 물량의 직항 전환과 중장기 확대 전략을 논의했다.
오영훈 지사는 “제주–칭다오 항로는 단순한 손익 계산을 넘어 도민의 물류비 부담을 줄이기 위한 전략적 항로”라며 “제주가 글로벌 물류 플랫폼으로 도약할 수 있도록 선제적으로 챙기겠다”고 말했다.
제주도는 앞으로 전담팀을 상시 운영하며 내륙항 경유 물량의 직항 전환, 기업 수요 기반 물동량 발굴, 초기 물류비 부담 완화, 통관·검역 애로 해소 등 실행 전략을 단계적으로 추진할 계획이다.
또 중국 산둥성 정부 및 관련 기관과 협력을 강화해 기업 교류와 거래 확대가 선순환하는 구조를 구축해 나갈 방침이다.
