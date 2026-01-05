양주시, 세외수입 체납 일제 정리로 재정 건전성 강화
목표액보다 5억원 초과해 37억원 징수
경기 양주시가 지난해 세외수입 체납액 일제 정리를 통해 목표액을 웃도는 37억원을 징수하며 재정 확충 성과를 거뒀다.
양주시는 2025년 상·하반기에 실시한 세외수입 체납액 일제 정리 기간 동안 자체 목표액인 32억원을 초과한 총 37억원을 징수했다고 5일 밝혔다.
시는 체납액 자진 납부를 적극 유도하는 동시에 고액·상습 체납자에 대한 강력한 행정조치를 병행해 징수 실적을 끌어올렸다.
이번 정리 기간 동안 시는 체납자가 보유한 재산에 대해 신속한 압류 조치를 실시하고, 고액·상습 체납자 명단 공개 등 체납처분과 행정제재를 통해 징수의 공정성과 실효성을 높였다. 이를 통해 납부 능력이 있음에도 체납을 방치하는 행위에 대해서는 엄정하게 대응했다.
아울러 생계형 체납자에 대해서는 분할 납부를 안내하는 등 납세자의 현실을 고려한 지원책을 병행해 무리 없는 납부를 유도하며 체납 관리의 형평성을 강화했다.
시 관계자는 “세외수입은 시민 복지와 각종 행정서비스 제공을 위한 중요한 재원”이라며 “앞으로도 공정하고 효율적인 체납 관리를 통해 성실 납부자가 존중받는 납세 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
