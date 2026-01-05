위기가구 신속 연계 호평…하남시, 긴급복지 상담 활성화 1위
경기 하남시가 경기도 주관 긴급복지 위기상담 활성화 평가에서 1위를 차지하며 현장 중심 복지 대응 역량을 공식적으로 인정받았다.
하남시는 ‘2025년 긴급복지 위기상담 활성화 우수 지자체 평가’에서 도내 31개 시·군 가운데 종합 1위로 선정돼 경기도지사 표창을 수상했다고 5일 밝혔다.
이번 평가는 올해 1월부터 10월까지 경기도 긴급복지 위기상담 핫라인을 통해 접수된 위기가구를 대상으로 공적·민간자원 연계 실적과 긴급복지 집행 성과, 홍보 및 사례관리 우수성 등을 종합적으로 비교·분석해 이뤄졌다.
경기도 긴급복지 위기상담 핫라인은 경제적 위기, 주거 불안, 건강 문제 등으로 어려움을 겪는 가구를 신속히 발굴·지원하기 위한 24시간 상담 체계로, 전화와 문자, 콜센터 연계, 온라인 채널 등을 통해 시민 누구나 위기 상황을 제보할 수 있다. 접수된 위기가구는 관할 읍·면·동으로 즉시 연계돼 긴급복지 지원이나 공적·민간자원 지원으로 이어진다.
시는 핫라인 활성화를 위해 지정 게시대 현수막, 전자게시대, IPTV 영상홍보시스템 등을 활용한 상시 홍보를 추진하고, 복지관과 지하철역, 전통시장 등 생활 밀착 공간에서 직접 안내 활동을 병행해 위기가구 발굴을 강화했다. 이를 통해 접수된 가구에 대해 기초생활보장과 국가·경기도형 긴급복지 등 공적 지원은 물론, 이웃돕기 성금과 후원금 등 민간자원을 연계해 실질적인 지원을 제공했다.
특히 단기 지원에 그치지 않고 복합적인 어려움을 겪는 가구는 통합사례관리 대상으로 선정해 지속적인 모니터링과 맞춤형 지원을 이어가는 등 찾아가는 복지안전망 운영 성과가 높은 평가를 받았다. 이 같은 현장 중심 대응과 체계적인 연계 실적이 정성·정량 평가 전반에서 고르게 반영되며 최종 1위 선정으로 이어졌다는 설명이다.
시 관계자는 “긴급복지 위기상담 핫라인은 도움이 필요한 이웃을 가장 빠르게 발견해 연결하는 핵심 통로”라며 “앞으로도 시민 제보와 현장 중심 대응을 통해 복지 사각지대 해소에 최선을 다하겠다”고 말했다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
