시사 전체기사

故 안성기에 금관문화훈장 추서…“세대를 아우른 국민배우”

입력:2026-01-05 16:58
공유하기
글자 크기 조정
배우 안성기. 연합뉴스

정부가 5일 별세한 배우 안성기에게 대중문화예술 분야의 최고 영예인 금관문화훈장(1등급)을 추서한다.

문화체육관광부는 최휘영 장관이 이날 오후 6시 30분쯤 고인의 빈소가 차려진 서울성모병원 장례식장을 방문해 훈장을 전달한다고 밝혔다.

문체부는 “고인은 세대를 아우르는 연기를 보여주며 한국영화와 생애를 함께해 온 ‘국민배우’로 평가받아 왔다”며 “1990∼2000년대 한국영화의 대중적 도약과 산업적 성장을 상징하는 인물로서, 한국영화의 사회적·문화적 외연 확장에 기여했다”고 추서 배경을 설명했다.

고인은 2013년에 유니세프 한국위원회 친선대사, 굿 다운로더 캠페인 위원장, 문화융성위원회 위원 등의 활동을 하며 사회봉사와 문화산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 은관문화훈장을 수훈한 바 있다.

정부는 지난해 말 별세한 이순재와 김지미에게도 사후에 금관문화훈장을 추서했다. 이외에 금관문화훈장을 받은 배우로는 2021년 윤여정, 2022년 이정재 등이 있다.

맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘국민 배우’ 안성기, 혈액암 투병 끝 별세…“배우들의 롤모델”
‘오겜’ 美크리틱스초이스 최우수 외국어 시리즈상…‘케데헌’ 2관왕
아이돌이 불러낸 노래 ‘숲’… “자기 이야기처럼 들어주더라”
이 대통령 “이제 中 미세먼지 걱정 안하게 돼…엄청난 발전”
‘영포티’ 비아냥에 “나이키 못 신겠다”더니…패션 VIP는 영포티?
작전명 ‘절대적 결의’, 침실에서 끌려나온 마두로…美, 마두로 동선, 애완동물까지 파악
“지금 팔자” 서울 20년 장기보유 매도 역대 최대…이유는?
中 새해연휴 방문지 1위는 ‘서울’…‘한국 호감도 상승’
국민일보 신문구독