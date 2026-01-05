故 안성기에 금관문화훈장 추서…“세대를 아우른 국민배우”

배우 안성기. 연합뉴스

정부는 지난해 말 별세한 이순재와 김지미에게도 사후에 금관문화훈장을 추서했다. 이외에 금관문화훈장을 받은 배우로는 2021년 윤여정, 2022년 이정재 등이 있다.