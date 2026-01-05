김혜경 여사, 베이징서 떡만둣국 한식 외교…“두 나라 새해 문화 담아”
이재명 대통령의 국빈 방중에 동행한 김혜경 여사가 중국 여성 인사들을 초청해 직접 준비한 한식 밥상을 대접했다. 한국의 떡국과 중국의 만두를 합한 떡만둣국을 함께 나누며 양국 간 우호와 민간 교류의 의미를 강조했다.
김 여사는 5일 중국 베이징 주중한국대사관저에서 ‘한·중 가교 역할 중국인 여성 초청 오찬’을 열었다. 오찬에는 왕단 베이징대학교 외국어대학 부학장 겸 한반도센터 소장을 비롯해 자오수징 중국장애인복지금회 이사장, 판샤오칭 중국전매대학교 교수, 캉산 주한중국대사 부인 등 9명이 참석했다.
김 여사는 흰색 블라우스에 검정색 치마, 하늘색 앞치마 차림으로 참석자를 맞았다. 김 여사는 “한국은 설에 떡국을 먹고, 중국은 춘절에 만두를 빚어 먹는다고 들어 두 나라의 새해 문화를 담아 떡만둣국을 준비했다”며 “이 자리에 계신 분 모두가 중국과 대한민국의 가교 역할을 훌륭하게 해오신 분이라 의미를 담아 준비했다”고 말했다.
김 여사는 참석자들의 떡만둣국에 직접 김과 계란지단 고명을 얹으며 “지단 부치는 게 제일 힘든데, 오늘 유난히 잘 되는 걸 보니 중국과 우리 대한민국 사이도 점점 더 좋아지지 않을까 생각했다”고 말해 장내에 웃음이 퍼졌다. 이어 “제가 손이 커서 처음 드시는 분은 지단이 좀 많을 것 같다”며 “중국도 가족이 맛있다고 하면 같은 음식을 자주 해주지 않느냐”고 묻자 참석자들은 “저희도 비슷하다”고 화답했다.
김 여사는 “한국 음식을 세계에 널리 알리고 싶다는 사명감을 갖고 있다”며 “요리책을 출간했던 경험을 바탕으로 K-푸드를 주제로 한 두 번째 책을 준비하고 있다”고 밝혔다고 안귀령 청와대 부대변인이 전했다.
왕 소장은 “여사님께서 직접 음식을 준비해 주셨다는 이야기를 듣고 모두 깊은 감동을 받았다”며 “오늘의 점심은 단순한 한 끼가 아니라 언어와 국경을 넘어선 진정한 정과 우정”이라고 말했다. 그러면서 “문화 교류의 뿌리는 사람과 사람, 마음과 마음의 소통에 있다”며 “앞으로도 한·중 우호를 잇는 역할을 계속해 나가겠다”고 밝혔다.
오찬에는 떡만두국과 떡갈비, 두부조림, 산적 등이 제공됐다. 떡갈비는 지난해 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 당시 시진핑 중국 국가주석 국빈 만찬에 선보였던 메뉴를 재현했다.
윤예솔, 베이징=최승욱 기자 pinetree23@kmib.co.kr
