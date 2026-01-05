“행정수도 완성할 것”…황운하 의원 세종시장 출마 선언

황운하 조국혁신당 의원이 5일 세종시청을 찾아 오는 6월 예정된 지방선거에서 세종시장에 출마하겠다는 뜻을 밝히고 있다. 연합뉴스

행정수도 완성을 위한 강력한 견인차 역할을 해왔다고 그간의 소회를 밝혔다.

특별법 발의에 이어 국정감사와 상임위 활동을 통해

대통령실과 국회의사당의 완전 이전이

이런 이유로 많은 세종시민들이 ‘

세종시장을 맡아 행정수도 완성의 마침표를 찍어달라’고

행정수도 조기 완성과 명품 행정수도 비전을

정치력과 추진력을 모두 갖춘 인물만이 이 과업을 완수할 수 있다

공동의 목표를 달성해야 한다”며 “저는

국은 민주개혁 진영의 최종 단일후보가 될 것이라는

시원한 소식을 전해드리는