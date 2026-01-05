“행정수도 완성할 것”…황운하 의원 세종시장 출마 선언
황운하 조국혁신당 의원이 6월 제9회 전국동시지방선거에서 세종시장 출마를 공식 선언했다.
황 의원은 5일 세종시청에서 기자회견을 열고 “행정수도 완성이라는 국가적 과제를 완수하겠다”며 출마를 알렸다.
그는 ‘행정수도 건설 특별법’을 가장 먼저 발의하는 등 행정수도 완성을 위한 강력한 견인차 역할을 해왔다고 그간의 소회를 밝혔다.
황 의원은 “특별법 발의에 이어 국정감사와 상임위 활동을 통해 정부의 책임 있는 답변을 이끌어냈다”며 “대통령실과 국회의사당의 완전 이전이 가장 빠른 시간 내에 본 궤도에 진입할 수 있도록 막힌 맥을 정확히 짚었다”고 자평했다.
그러면서 “이런 이유로 많은 세종시민들이 ‘세종시장을 맡아 행정수도 완성의 마침표를 찍어달라’고 요구했다”고 말했다.
황 의원은 본인이 갖춘 강력한 정치력과 추진력이야말로 세종시장에게 가장 중요한 덕목이라고 강조했다.
그는 “차기 세종시장은 중앙정부의 행정수도 건설 회의체에 참여해 행정수도 조기 완성과 명품 행정수도 비전을 강하게 밀어붙일 수 있어야 한다”며 “단순 행정가의 행정력을 넘어 정치력과 추진력을 모두 갖춘 인물만이 이 과업을 완수할 수 있다”고 강조했다.
황 의원은 특히 여권과의 단일화 가능성도 열어놨다. 그는 “민주개혁진영은 이번 지방선거에서 선거연합을 통한 내란세력 완전 청산이라는 공동의 목표를 달성해야 한다”며 “저는 소수정당 국회의원이라는 불리한 위치에 서 있지만, 결국은 민주개혁 진영의 최종 단일후보가 될 것이라는 확신이 있다”고 말했다.
이어 “현재 세종 행정수도 건설이 설계단계가 아닌 완성단계인 만큼 설계자 대신 종결자가 필요하다”며 “지지부진한 행정수도 건설에 답답해하셨던 세종시민들에게 시원한 소식을 전해드리는 세종시장이 되겠다”고 했다.
