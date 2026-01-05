[속보] 경찰, ‘강선우 1억원 의혹’ 김경 시의원 입국 시 통보조치
美 체류 중…귀국하면 출국 금지
강선우 의원에게 공천 대가로 1억원을 건넨 의혹을 받는 김경 서울시의원을 상대로 경찰이 ‘입국 시 통보’ 조치를 한 것으로 알려졌다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 최근 미국에 체류 중인 자녀를 만나기 위해 출국한 김 시의원이 귀국할 때 통보해달라고 법무부에 요청한 것으로 5일 전해졌다. 입국 시 통보 조치는 수사기관이나 중앙행정기관, 법무부 장관이 정하는 관계기관이 여러 가지 목적상 특정인의 입국 동향을 파악하기 위해 법무부에 요청하는 행정 절차다.
경찰은 김 시의원이 귀국한 후에는 출국금지도 요청할 방침이다. 김 시의원을 상대로 한 조사도 계획 중이다.
김 시의원은 2022년 더불어민주당 소속이던 강 의원에게 공천 헌금 1억원을 전달한 의혹을 받는다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사