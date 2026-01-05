시사 전체기사

[속보] 경찰, ‘강선우 1억원 의혹’ 김경 시의원 입국 시 통보조치

입력:2026-01-05 16:19
수정:2026-01-05 16:34
美 체류 중…귀국하면 출국 금지

김경 서울시의원. 페이스북 캡처

강선우 의원에게 공천 대가로 1억원을 건넨 의혹을 받는 김경 서울시의원을 상대로 경찰이 ‘입국 시 통보’ 조치를 한 것으로 알려졌다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 최근 미국에 체류 중인 자녀를 만나기 위해 출국한 김 시의원이 귀국할 때 통보해달라고 법무부에 요청한 것으로 5일 전해졌다. 입국 시 통보 조치는 수사기관이나 중앙행정기관, 법무부 장관이 정하는 관계기관이 여러 가지 목적상 특정인의 입국 동향을 파악하기 위해 법무부에 요청하는 행정 절차다.

경찰은 김 시의원이 귀국한 후에는 출국금지도 요청할 방침이다. 김 시의원을 상대로 한 조사도 계획 중이다.

김 시의원은 2022년 더불어민주당 소속이던 강 의원에게 공천 헌금 1억원을 전달한 의혹을 받는다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

