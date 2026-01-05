‘마두로 체포룩’ 37만원 나이키…온라인 품절 사태

도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 미군이 기습적인 군사 작전으로 체포한 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 근황 사진을 SNS 트루스소셜에 공개했다. 트럼프 트루스소셜 계정 캡처

도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 미군이 기습적인 군사 작전으로 체포한 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 근황 사진을 SNS 트루스소셜에 공개했다. 트럼프 트루스소셜 계정 캡처

마두로가 그동안 반미 기조와 서구 자본주의 비판을 정치적 이미지로 삼아온 인물이라는 점에서 체포 과정에서 미국 스포츠 브랜드를 착용했다는 사실이 상징적으로 해석된다는 반응도 나왔다.