‘마두로 체포룩’ 37만원 나이키…온라인 품절 사태
베네수엘라 지도자 니콜라스 마두로가 체포될 때 입었던 나이키 트레이닝복이 온라인에서 품절되는 현상이 나타나고 있다.
5일(현지시간) 스페인 엘에스파뇰, 인도 타임스오브인디아 등 외신에 따르면 마두로가 체포된 직후 공개된 사진에서 회색 나이키 트레이닝복을 착용한 모습이 포착되자 그의 패션이 온라인을 중심으로 빠르게 확산됐다.
마두로는 새벽 시간 잠든 상태에서 기습적으로 체포됐는데, 최초 발견 당시 잠옷 차림이었던 것으로 전해졌다. 매체는 “각국 정부가 마두로 체포에 대한 대응을 논의하고 분석가들이 의미를 해석하는 사이 소셜미디어 이용자들은 그의 트레이닝복에 주목했다”며 “얼마 지나지 않아 트레이닝복은 품절 됐다”고 설명했다.
소셜미디어 이용자들 사이에서는 마두로가 착용한 제품이 나이키의 ‘테크 플리스(Tech Fleece)’ 라인으로 추정됐다. 스페인 나이키 공식 온라인 쇼핑몰에서는 해당 트레이닝복이 일부 사이즈에서 매진된 것으로 나타났다. 이 트레이닝복의 상·하의 한 벌 판매가격은 218유로(약 37만원)다.
마두로가 그동안 반미 기조와 서구 자본주의 비판을 정치적 이미지로 삼아온 인물이라는 점에서 체포 과정에서 미국 스포츠 브랜드를 착용했다는 사실이 상징적으로 해석된다는 반응도 나왔다.
매체는 “이번 사례가 정치적 사건 자체보다 이미지 한 장이 먼저 소비되는 최근 뉴스 환경을 보여준다”며 “복잡한 국제 이슈보다 공유하기 쉬운 시각적 요소가 여론의 관심을 더 빠르게 끌어당겼다”고 평가했다.
