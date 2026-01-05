용산 철로에 만취 20대女 차량 빠져…승객 31명 대피

지난 4일 오후 11시55분 서울 용산구 서빙고 북부 건널목에서 20대 여성 A씨가 운전하던 차량이 경의중앙선 열차와 충돌하는 사고가 일어나 전철 승객 30여명이 대피했다. 경찰이 음주 측정한 결과 A씨의 혈중알코올농도는 면허취소 기준인 0.08%를 넘긴 것으로 전해졌다. 사진은 사고 현장 모습. 용산소방서 제공

